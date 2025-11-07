В Москве наградили лауреатов международной премии по фантастике «История будущего»

Торжественная церемония прошла в музее «Атом» на ВДНХ. Мероприятие собрало видных представителей культуры, науки и литературы, среди которых были чиновники федерального уровня, писатели, представители анимационных и издательских компаний, а также научные популяризаторы.

Директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов заявил: «Сегодня мы не просто награждаем писателей. Мы инвестируем в идеи, которые уже завтра могут изменить наш мир. Научная фантастика – это полигон для ума, где рождаются смелые гипотезы. Мы приняли важное решение, второй международной литературной премии в области научной фантастики – быть!».

По итогам церемонии было объявлено, что премия теперь станет ежегодной.

В рамках вечера ВЦИОМ представил результаты исследования с помощью нейросетевого анализа конкурсных работ. Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что во всех поступивших заявках прослеживается стремление к гармонии между прогрессом и человечностью, а главной ценностью для участников остается вера в пользу технологий для человека.

Победители были отобраны из более чем 2,4 тыс. заявок из России, Африки, Азии, Южной Америки и Европы. Жюри определило 27 финалистов, разделив между ними призовой фонд в 5 млн рублей. Сцену для поздравлений разделили члены жюри, среди которых Алексей Варламов, Станислав Дробышевский и Андрей Василевский.

Гендиректор фонда «Атом» Елена Мироненко и писатель Андрей Геласимов также выступили с обращениями к участникам и гостям, каждый из них подчеркнул важность фантастики как жанра, формирующего позитивное будущее и продолжение традиций предыдущих поколений авторов.