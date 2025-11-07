Суд отклонил иск к дачному поселку под Иркутском по подозрению в майнинге

Tекст: Алексей Дегтярев

Компания попыталась взыскать с товарищества более 593 тыс. рублей, по ее версии, что в одном из домов велся майнинг криптовалюты, передает РИА «Новости».

Энергетики дважды проводили проверки на территории поселка. Они зафиксировали при помощи тепловизора нехарактерное тепловыделение из вентиляционных отверстий на фасаде второго этажа дома.

На теплограммах была отмечена температура до +48,6 и +39,7 градусов, что, по мнению истцов, свидетельствовало о высокой внутренней температуре и, возможно, о работе майнингового оборудования. Также был отмечен шум, идущий со второго этажа.

При этом специалисты не имели доступа внутрь дома, а шум был зафиксирован только субъективно, каким-либо специальным оборудованием он не подтверждался. Суд подчеркнул, что, судя по материалам дела, не были предприняты попытки попасть внутрь строения для поиска дополнительной информации.

Суд также отметил, что тепловые снимки в отсутствие прямых доказательств эксплуатации оборудования для добычи криптовалюты не свидетельствуют сами по себе о майнинге, ведь температура могла быть вызвана другими приборами, такими как тепловые пушки.

Кроме того, истец учел весь объем потребленной поселком электроэнергии, хотя речь шла только об одном доме.

Ранее в Ленобласти сотрудники полиции задержали шестерых человек по делу о нелегальной майнинг-ферме, ущерб от которой оценивается в 1 млрд рублей.

До этого в Дагестане выявили три майнинг-фермы.