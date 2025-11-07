«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.21 комментарий
Из-за шатдауна в США отменили более 700 авиарейсов
Крупнейшие американские авиаперевозчики вынуждены были отменить в общей сложности около 700 рейсов на фоне рекордной 37-дневной приостановки работы правительства.
Около 700 авиарейсов были отменены на территории США на фоне тридцатисемидневного шатдауна, передает ТАСС.
Согласно информации телеканала NBC, крупные американские авиакомпании существенным образом сократили свои расписания.
Так, компания American отменила 220 рейсов, United – 188, Delta – 170, а Southwest – примерно 100. Решение об отмене принимается в условиях неопределенности, связанной с ограниченным количеством сотрудников, обеспечивающих нормальную работу аэропортов и авиаперевозок.
Ранее администрация президента США сообщила о планах с 7 ноября ввести дополнительные ограничения на объемы авиаперевозок в ряде аэропортов, а также на проведение космических запусков, которые можно будет осуществлять только в определенные часы.
Шатдаун в США продолжается из-за неспособности представителей Республиканской и Демократической партий в Конгрессе достичь соглашения по ряду бюджетных статей, включая здравоохранение. Каждая сторона обвиняет оппонентов в затягивании процесса ради политических целей. На данный момент приостановка работы федерального правительства стала самой затяжной в истории страны. Предыдущий рекорд был установлен в конце 2018 – начале 2019 года, когда шатдаун превысил 35 дней.
Напомним, накануне власти США ввели ограничения на космические запуски на фоне продолжающегося шатдауна.
Министр транспорта США Шон Даффи ранее заявил, что шатдаун приводит к нехватке персонала и срывам рейсов в аэропортах страны.
Шатдаун в США побил рекорд по длительности.