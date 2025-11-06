Росмолодежь запустила патриотический маршрут для студентов

Tекст: Елизавета Шишкова

До середины декабря 2025 года около 300 студентов из Центрального, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, а также с Донбасса и Новороссии совершат поездки по приграничным регионам и югу России. В программе – посещение музеев и памятных комплексов, в том числе Таганрогского военно-исторического музея, комплекса «Самбекские высоты», мемориала «Саур-Могила» и Станично-Луганского краеведческого музея, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заявил: «Проект «Герои поколений» позволит молодежи узнать о богатом прошлом своей страны. Ребята посетят музеи, мемориальные комплексы и памятные объекты, увековечившие подвиги и события из истории России. В проекте примут участие более 300 студентов со всей страны. Для них это не только возможность увидеть исторические места, но и обрести единомышленников, узнать особенности местной культуры, проникнуться этой атмосферой и передавать эти знания и опыт своим друзьям и близким. Ребята станут проводниками смыслов на своей малой Родине».

В рамках первого заезда состоялся открытый диалог «Герои поколений: память и единство», где участники делились историями своих близких, которые защищали Отечество во время Великой Отечественной войны и сегодня участвуют в специальной военной операции. На встречу были приглашены представители органов власти Донецкой народной республики и организаторы проекта.

Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина подчеркнула, что образовательный маршрут станет символом нового подхода к патриотическому воспитанию, где важную роль занимает уважение к историческим событиям и формирование единства. По ее словам, взаимосвязь между историей и современностью – главная ценность проекта.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что особое внимание уделяется памятникам воинской славы, среди которых Саур-Могила, где увековечены подвиги героев времен Великой Отечественной войны и современной спецоперации. Комплекс был восстановлен по инициативе Президента России и дополнен в память о защитниках Донбасса.

Проект стал продолжением работы, начатой на первом Межрегиональном студенческом слете «Будущее Приазовья» в июне 2025 года. Тогда победила команда Донецкой академии управления и государственной службы, идея которой легла в основу маршрута «Герои поколений».