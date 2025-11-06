Мироненко: Потенциал женской дипломатии как элемента «мягкой силы» еще не раскрыт

Глава фонда «Атом» Мироненко: Женщины-лидеры спообны сформировать новый образ дипломатиии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Исторической точкой отсчета стало назначение Александры Коллонтай первым в мире женщиной-послом. В 1918 году она возглавила дипломатическую миссию в Швейцарии, и именно тогда международное сообщество впервые оценило роль женщины на этом посту. Однако следующее подобное назначение состоялось лишь десятилетие спустя в США», – отметила генеральный директор фонда «Атом» Елена Мироненко.

По ее словам, потенциал женской дипломатии как элемента «мягкой силы» еще не полностью раскрыт в России. Важным шагом в этом направлении стал запуск программы дополнительного профессионального образования «Женская дипломатия» в Дипломатической академии МИД России.

«Сегодня женщины занимают ключевые позиции не только в политике. Многие возглавляют музеи, работают в гостиничном и других видах бизнеса. Яркий пример – Татьяна Ким, одна из наиболее успешных женщин-предпринимателей страны. Эти лидеры способны сформировать новый образ женской дипломатии», – добавила эксперт.

Главным вызовом для активных женщин Мироненко назвала нехватку времени и сложности совмещения карьеры с личной жизнью. «Государственная поддержка через целевое финансирование и компенсационные меры стала бы дополнительным стимулом, делая вопрос самореализации на руководящих должностях более оправданным», – заключила она.

В Москве в четверг прошел круглый стол под названием «Сбалансированность профессиональной и личной жизни», в ходе которого была презентована программа «Женская дипломатия» Дипломатической академии МИД России.

Мероприятие собрало ведущих женщин-экспертов из разных сфер: Татьяну Ким, основателя Wildberries, Наталию Кузьмину, проректора МГИМО, Альбу Мехиа, посола Никарагуа в России, Светлану Ишмуратову, замначальника ФАУ ЦСКА и других. «Новая реальность ставит новые задачи, и Россия, разработавшая Национальную стратегию в интересах женщин на 2023-2030 годы, целенаправленно расширяет роль женщин в решении этих задач», – подчеркнул в своем приветственном слове Сергей Шитьков, и.о. ректора академии.

В ходе мероприятия участники провели дискуссии об экономической вовлеченности женщин в госуправлении, о развитии бизнеса не только в социально значимых областях, но и в сфере высоких технологий и креативных индустрий.