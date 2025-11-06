«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.3 комментария
На Украине установили личность задержанного водителя Джоли
Задержанный ТЦК водитель Джоли оказался тренером по боевому самбо
Задержанный водитель, перевозивший голливудскую актрису Анджелину Джоли, оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда, сообщили украинские СМИ.
Издание «Общественное. Новости» сообщило, что личность водителя, который сопровождал актрису Анджелину Джоли на Украине, установили сотрудники военкомата, передает ТАСС.
Оказалось, что задержанный – тренер по боевому самбо из Елизаветграда, выступавший в роли волонтера. По словам его брата, мужчина не состоял в розыске и не был охранником, а сопровождал кортеж в качестве добровольца.
Родственник отметил, что задержанный никогда не служил в армии, но прошел военную кафедру и имеет заболевание спины, из-за чего прошел военно-врачебную комиссию в 2025 году. Как добавил брат, мужчина годен для службы в военкомате и тыловых частях обеспечения. В то же время, девушка водителя сообщила, что сейчас его телефон выключен.
Агентство УНИАН со ссылкой на источники в Сухопутных войсках ВСУ сообщало, что задержан украинец 1992 года рождения. На блокпосту при въезде в Южноукраинск Николаевской области у него не оказалось необходимых военных документов, после чего мужчину доставили в военкомат.
Ранее голливудской актрисе Анджелине Джоли предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России после ее гуманитарной поездки в подконтрольный Киеву Херсон.
Напомним, в среду Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева. Один из ее охранников оказался в ТЦК.
Позже на Украине опровергли информацию об освобождении этого «охранника».