Задержанный ТЦК водитель Джоли оказался тренером по боевому самбо

Tекст: Вера Басилая

Издание «Общественное. Новости» сообщило, что личность водителя, который сопровождал актрису Анджелину Джоли на Украине, установили сотрудники военкомата, передает ТАСС.

Оказалось, что задержанный – тренер по боевому самбо из Елизаветграда, выступавший в роли волонтера. По словам его брата, мужчина не состоял в розыске и не был охранником, а сопровождал кортеж в качестве добровольца.

Родственник отметил, что задержанный никогда не служил в армии, но прошел военную кафедру и имеет заболевание спины, из-за чего прошел военно-врачебную комиссию в 2025 году. Как добавил брат, мужчина годен для службы в военкомате и тыловых частях обеспечения. В то же время, девушка водителя сообщила, что сейчас его телефон выключен.

Агентство УНИАН со ссылкой на источники в Сухопутных войсках ВСУ сообщало, что задержан украинец 1992 года рождения. На блокпосту при въезде в Южноукраинск Николаевской области у него не оказалось необходимых военных документов, после чего мужчину доставили в военкомат.

Ранее голливудской актрисе Анджелине Джоли предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России после ее гуманитарной поездки в подконтрольный Киеву Херсон.

Напомним, в среду Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева. Один из ее охранников оказался в ТЦК.

Позже на Украине опровергли информацию об освобождении этого «охранника».

