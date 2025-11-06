Суд отменил штраф организатору концерта «Ленинграда» за мат

Tекст: Алексей Дегтярев

Райсуд отменил решение мирового судьи и прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Ф ИКС 9», передает РИА «Новости».

Ранее компанию оштрафовали на 40 тыс. рублей за организацию концерта с песнями группы «Ленинград», содержащими нецензурную лексику.

Производство прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения, постановление суда вступило в силу, указали в инстанции.

Ранее суд установил, что 30 мая 2025 года на ледовой арене Новосибирска проходил концерт, и обвинения были связаны с тем, что организатор не предотвратил использование мата на сцене.

Однако, как пояснили в пресс-службе судов, лидер группы Сергей Шнуров дал гарантийное письмо организаторам о недопустимости ненормативной лексики, но, опираясь на объяснения свидетелей, уже по ходу концерта исполнил песни в оригинале по просьбе зрителей.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что у организатора не было умысла допускать исполнение песен с ненормативной лексикой, а потому оснований для штрафа не нашли.

Напомним, «Ленинград» обязали соблюдать законы о запрете нецензурной лексики на концертах в Новосибирске. Сам Шнуров высмеивал идею штрафов за мат на выступлениях.

При этом он высказывался в поддержку решения суда об ограничении доступа подростков к пяти песням коллектива из-за их взрослого содержания.