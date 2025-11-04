Орбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе

Tекст: Катерина Туманова

В своем обращении к украинскому лидеру венгерский премьер напоминает, что поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает и венгерские деньги. Более того, Венгрия ничем не обязана Украине, которая не защищает Венгрию ни от кого и ни от чего.

«Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину. Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС», – написал Орбан в соцсети Х свое предложение.

Премьер Венгрии добавил, что правительство страны будет придерживаться этой позиции в будущем, так как имеет на нее полное право.

