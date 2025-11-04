Tекст: Ольга Иванова

О подготовке украинских военных к масштабным боевым действиям с участием британских инструкторов сообщил доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Белый», передает РИА «Новости». Боец поделился, что проходил обучение по британской методике курса пехотинца в 2018 году, когда был в составе 106-го батальона. «В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними. Они очень с интересом все подходили», – рассказал доброволец.

По его словам, иностранные инструкторы уделяли особое внимание изучению тактики российских войск и народного ополчения. Они старались проанализировать существующие подходы, чтобы адаптировать свои методы ведения боя к этой тактике. Боец подчеркнул, что опытные участники командировки, которые были задействованы в АТО или ОАС, интересовались тактическим вооружением и особенностями передовой.

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших украинских военных, создавших освободительное движение и ведущих борьбу против действующих властей Украины. Бойцы подразделения принимали участие в операциях по обороне Кременной, Серебрянского лесничества, а также в освобождении Авдеевки, Селидово, Очеретино и других населенных пунктов Донбасса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти решили продлить подготовку украинских военных по программе Interflex как минимум до конца 2026 года.

