Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.3 комментария
Эксперт: Единение российского народа стало основой для побед на фронте и в тылу
Клинцевич: День народного единства стал днем рождения российской нации
В условиях внешнего давления Россия демонстрирует высокий уровень консолидации общества и власти, что создает прочную основу для побед как на фронте, так и в тылу. В то время как западные страны ослабевают из-за внутренних разногласий, российское общество сохраняет единство. Об этом заявил руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Современное единение российского народа сравнимо с периодами великих испытаний, включая Смутное время, войну 1812 года и Великую Отечественную войну, написал Клинцевич в Telegram-канале. Он отметил, что в момент внешнего давления со стороны Запада общество проявило подлинное народное единство, а поддержка Владимира Путина на президентских выборах 2024 года достигла рекордного уровня.
По его словам, впервые со времен российского царства глава государства получил после инаугурации благословение Патриарха. «Благословение стало символом укрепления духовных основ нашей государственности», – заявил Клинцевич. Он считает, что это подтверждает высочайший уровень сплоченности людей по всей стране.
Эксперт подчеркнул, что в современном мире подобное единство – уникальное явление: пока другие страны ослабевают из-за внутренних разногласий, россияне и власть демонстрируют прочную основу для побед, как на фронте, так и в тылу. Фронтовое братство и поддержка армии свидетельствуют о высоком уровне солидарности. Клинцевич провел параллели между народным ополчением времен Минина и Пожарского и сегодняшним единством.
Он отметил, что в тяжелую эпоху Смуты стало возможным осознать себя единым народом, преодолеть различия и объединиться для изгнания агрессоров, а слова «Вместе за одно» вдохновили людей разного происхождения на общую борьбу. Клинцевич напомнил, что День народного единства по праву можно назвать днем рождения российской нации.