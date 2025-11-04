В День народного единства «Знание» организовало просветительскую программу

Tекст: Вера Басилая

Просветительская программа ко Дню народного единства, проведенная обществом «Знание», объединила более 10 тыс. участников по всей стране. Акции и лекции прошли в каждом регионе России, чтобы подчеркнуть значимость межнационального общения и единства граждан.

Генеральный директор общества Максим Древаль отметил: «День народного единства напоминает нам о том, что сила России кроется в ее людях, в многообразии языков, культур, общей истории. И это многообразие – наше богатство, достояние, которое необходимо беречь». По его словам, организация стремится не только развивать знания, но и укреплять взаимопонимание между представителями всех народов страны.

Праздничные мероприятия стартовали еще до 4 ноября: в Забайкальском крае прошли лекции для иностранных студентов, а в Цхинвале доцент из Армавира Сергей Пелевин провел историческую викторину для школьников из Южной Осетии. В Новосибирске школьники и студенты встретились с сенатором и Героем России Александром Карелиным, который подчеркнул, что народное единство и разнообразие культур – основа силы страны.

В Смоленске прошла встреча с ветераном СВО Артемом Корнюченковым, в Магадане читали лекции о подвиге Ивана Сусанина. Центром событий стала серия лекций «Сила – в многообразии: язык и традиции разных народов России» с методическими материалами о роли русского языка, межэтнических контактах и историческом единстве.

Также были проведены творческие мастер-классы, в том числе в Хакасии, где детей познакомили с национальными орнаментами. Интерактивные форматы, такие как тематическая викторина и фотоконкурс, позволили участникам проявить себя и почувствовать единство многонационального российского общества.

В России отмечают День народного единства 4 ноября. Праздник учрежден в 2005 году в честь освобождения Москвы народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году.