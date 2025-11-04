  • Новость часаПесков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов
    Политолог прокомментировал отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Эксперт разъяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    Французская пресса нашла место возможного конфликта России и НАТО в Европе
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    4 ноября 2025, 05:18 • Новости дня

    Нижнекамский аэропорт Бегишево ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту Нижнекамска объявлены временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Нижнекамска (Бегишево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении.

    Напомним, ранее временные ограничения на полеты установили в аэропортах  Тамбова и Пензы, в воздушной гавани ВолгоградаСамары и Нижнего Новгорода, а также Казани и Уфы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа понедельника сбили 26 дронов ВСУ над регионами России.

    3 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Залповый запуск четырех баллистических ракет «Булава» в 2020 году вызвал резонанс среди военных экспертов и шокировал вероятного противника, сообщил конструктор проекта Юрий Соломонов.

    Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в эфире «Первого канала» заявил, что залповый пуск ракет «Булава» в 2020 году стал для возможного противника большим шоком, передает РИА «Новости».

    По словам Соломонова, реакция на запуск оказалась очень острой, и именно этот эпизод произвел сильнейшее впечатление на зарубежных военных аналитиков и специалистов.

    В декабре 2020 года атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила залповую стрельбу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море. Все боевые блоки успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.

    Соломонов подчеркнул, что такой масштабный запуск стал знаковым событием для российской стратегической ядерной триады и подчеркнул возможности военно-морских сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомоход «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями.

    АПЛ «Князь Пожарский» ранее прибыла на базу Северного флота в Гаджиево.

    В мае 2024 года межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» была принята на вооружение ВС России.

    3 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Дипломат Рынза оценил доклад ЮНЕСКО по Украине как предвзятый

    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва назвала доклад ЮНЕСКО по Украине предвзятым, представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза указал на игнорирование дискриминации русского языка и национальных меньшинств киевскими властями.

    Заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по ситуации на Украине как необъективный и предвзятый, передает РИА «Новости».

    Дипломат заявил, что документ содержит необоснованные обвинения в адрес России и отражает позицию коллективного Запада по украинскому конфликту.

    На сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза подчеркнул, что доклад гендиректора и секретариата не содержит упоминаний прославления нацистских преступников, запрета русского языка и притеснения национальных меньшинств на Украине.

    Он также отметил, что ЮНЕСКО игнорирует преследования Украинской православной церкви, о которых ранее информировал совет ООН по правам человека. По его словам, в докладе отсутствует информация о сносе исторических памятников в Киеве, что, по мнению России, является серьезной упущенной деталью.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация при ЮНЕСКО направила письмо с требованием осудить убийство военного корреспондента Ивана Зуева. Российские специалисты собирают все материалы по факту убийства, чтобы отправить их в международные организации.

    В октябре в Москве впервые прошел международный форум «Диалог о фейках 3.0» под эгидой ЮНЕСКО.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    3 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Блогер Лиза Миллер сбежала в Дубай после признания банкротом

    Блогер Лиза Миллер сбежала в Дубай после банкротства и уголовного дела

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Лиза Миллер лишилась статуса бизнес-коуча в России и скрылась в Дубае после долгов по налогам на сумму 233 млн рублей.

    Информацию о банкротстве известного блогера Лизы Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта) и ее переезде в Дубай приводит Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Издание уточняет: «Блогерка Лиза Миллер оформила банкротство – чтобы не платить 233 млн налоговых долгов. После чего спокойно сбежала в Дубай».

    В эмиратах Миллер продолжает деятельность: ведет страницу в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России) с шестью миллионами подписчиков, а также занимается продажей онлайн-курсов.

    Проблемы с законом начались у блогера из-за использования схемы ухода от налогов в 2020-2021 годах. По данным следствия, она дробила бизнес, регулярно регистрируя новые компании, как только доход старой компании приближался к установленному лимиту. Эти действия привели к недоплате около 140 млн рублей налога на доходы и почти 70 млн рублей НДС, отмечают СМИ.

    В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара признал Лизу Миллер банкротом по долгам на сумму 233 млн рублей. После этого она уехала за границу. Следственные органы возбудили уголовное дело по обвинению в отмывании 130 млн рублей.

    По версии следствия, Миллер использовала аналогичные схемы, что и блогеры Валерия Чекалина и Елена Блиновская. Управление следственного комитета РФ по Москве рассматривает вопрос о ее розыске. В случае возвращения на родину ей может грозить до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Лизы Миллер. Следствие отмечает, что сумма легализованных доходов особо крупная.

    Также следователи завершили расследование по уголовному делу против блогера Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денег.

    На прошлой неделе блогер Шабутдинов получил семь лет лишения свободы по делу о мошенничестве.

    3 ноября 2025, 10:55 • Новости дня
    МЧС напомнило о штрафах за велосипеды и коляски на лестничных клетках

    В МЧС напомнили о штрафах за велосипеды и коляски на лестничных клетках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России за оставленные на лестничных площадках велосипеды, коляски или скутеры могут выписать штраф до 60 тыс. рублей отдельным категориям граждан, сообщили в МЧС.

    В пресс-службе МЧС сообщили, что хранение личных вещей, таких как велосипеды, самокаты и коляски, в коридорах или на лестничных площадках запрещено по закону, передает пресс-служба ведомства. Нарушители получают административные предупреждения или штрафы.

    «Велосипеды, самокаты, коляски – любые вещи на лестничных площадках и в коридорах могут стать серьезным препятствием для жильцов во время эвакуации. Хранить личные вещи в подъезде, вне мест, которые специально для этого предназначены, запрещено по закону», – отметили в МЧС.

    Эксперты министерства пояснили, что ширина путей эвакуации регулируется строительными нормами и должна превышать 1,05 метра. Посторонние объекты, оставленные на общедомовых территориях, увеличивают пожарные риски и мешают эвакуации, кроме того, блокируют доступ к важным коммуникациям.

    Штраф для обычных жильцов может достигать 15 тыс. рублей, для должностных лиц – 30 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей – 60 тыс. рублей. В случае гибели человека по вине владельца вещи может наступить уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

    Жалобы на подобные нарушения рекомендуется подавать в органы жилищной инспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС подготовило правила пожарной безопасности парковок для электрокаров.

    В Свердловской области деревообрабатывающая организация в Невьянске ранее прекратила деятельность из-за повторных нарушений противопожарных норм.

    4 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будут собирать с помощью искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», – сказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией. Песков в сентябре сообщал, что прямая линия с Путиным планируется на декабрь 2025 года. Как он уточнял в начале ноябре, подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом.


    3 ноября 2025, 14:29 • Новости дня
    Орешкин заявил о безразличии России к запретам ЕС на энергоресурсы

    Орешкин: Россия не обращает внимания на действия ЕС по запрету энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил, что Россия ориентируется на мировые рынки, а не на решения Европы по энергоресурсам.

    Россия не обращает особого внимания на решения Европы по вопросам импорта российских энергоресурсов, заявил Максим Орешкин во время выступления на нефтяном форуме ADIPEC, передает ТАСС.

    «То, что делает Европа, – это проблема для самой Европы, потому что мы знаем последствия всех решений, принятых ею в предыдущие годы», – подчеркнул он.

    Орешкин добавил, что Москва в своей политике сосредотачивается не на реакциях ЕС, а на динамике мировых рынков. Он отметил, что в настоящее время главные драйверы экономического роста наблюдаются в Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. По его словам, эти регионы становятся ключевой частью мировой экономики и в будущем будут играть все большую роль.

    Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Орешкин назвал условия работы иностранных мессенджеров в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орешкин заявил, что симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога».

    4 ноября 2025, 00:15 • Новости дня
    Силы ПВО за три вечерних часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны в Telegram-канале, силы ПВО за три вечерних часа в понедельник сбили 26 дронов ВСУ над четырьмя регионами России.

    «Третьего ноября текущего года с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 13 БПЛА было уничтожено над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, по три беспилотника сбили над территорией Белгородской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение шести часов в понедельник дежурные силы ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью.


    3 ноября 2025, 13:23 • Новости дня
    МИД: Россия выступает за нейтралитет Панамского канала

    МИД: Россия поддерживает нейтралитет Панамского канала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД направил поздравления народу Панамы по случаю национального праздника и подчеркнул долгую историю взаимного сотрудничества между странами.

    Поздравление с Днем провозглашения независимости Республики Панама было опубликовано в официальном Telegram-канале российского МИДа. Дата праздника отмечается 3 ноября и связана с провозглашением независимости Панамы в 1903 году. Тогда страна начала формировать собственное самостоятельное государство, а благодаря своему географическому положению и Панамскому каналу получила прозвище «мост мира».

    Россия признала независимость Панамы 24 ноября 1903 года. Были налажены консульские и торговые связи. Несмотря на последующее закрытие консульств после образования СССР, контакты в торговой и иной сферах сохранялись. Формальные дипломатические отношения между современными Россией и Панамой были официально установлены в марте 1991 года.

    В истории отношений двух стран особо отмечается эпизод ноября-декабря 1942 года, когда отряд советских подводных лодок прошел через Панамский канал, чтобы поддержать союзников по программе ленд-лиза в Арктике.

    Советским морякам в Панаме оказывали содействие, способствовали проведению ремонтов. В результате миссии подводники нанесли удары по боевым кораблям противника, что стало вкладом в разгром нацизма в арктическом регионе. Солидарность, проявленная Панамой в годы борьбы с нацизмом, подчеркнула дружеские отношения между странами.

    В 2024 году в столице Панамы открыли памятник советским подводникам в Латинской Америке и установили памятную табличку «От Сталинграда Республике Панама в благодарность за солидарность». Российский МИД подчеркнул последовательное развитие отношений на принципах равноправия и взаимной выгоды и поддержал нейтралитет Панамского канала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    США угрожали вернуть себе контроль над Панамским каналом.

    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    3 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Генконсул России отреагировал на сообщения о вспышке денге на Мальдивах

    Генконсул РФ Идамкин заявил об отсутствии эпидемии лихорадки денге на Мальдивах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российских туристов на Мальдивах призвали соблюдать меры предосторожности в связи с лихорадкой денге, несмотря на отсутствие массовых случаев заболевания, заявил генеральный консул в Мале Алексей Идамкин.

    Массовой заболеваемости лихорадкой денге на Мальдивах не зафиксировано, однако россиянам стоит проявлять осторожность, сообщил генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин, передает ТАСС.

    Дипломат заявил: «Массовости [заболеваемости] здесь не наблюдается. Как известно, лихорадка денге имеет распространение во всей Южной Азии. Мальдивы, к сожалению, не исключение».

    Идамкин отметил, что определенный риск заболевания всегда существует, поэтому рекомендуется использовать репелленты и соблюдать меры предосторожности при посещении Мальдив.

    Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что лихорадка денге распространилась почти по всем регионам ВОЗ. По их оценке, ежегодно фиксируется от 100 до 400 млн случаев заражения денге, при этом более 80% случаев протекает легко или бессимптомно. Однако инфекция может вызвать острое заболевание, которое способно привести к тяжелым последствиям.

    Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболеваемости денге среди российских туристов, пишет РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что распространение заболевания на территории России исключено, однако туристам, отправляющимся в эндемичные регионы, следует использовать закрытую одежду, репелленты, москитные сетки, аэрозоли и фумигаторы, а также избегать мест скопления стоячей воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге, прибывшего из Шри-Ланки. После этого Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия. Ведомство также усилило контроль.

    4 ноября 2025, 00:20 • Новости дня
    На электроподстанции в Волгоградской области произошло возгорание из-за БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, из-за падения обломков дрона на территории электроподстанции произошло возгорание, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА. Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По состоянию на 23.30 пострадавших и разрушений нет», – приводит Telegram-канал администрации региона его сообщение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами России, доложило Минобороны.


    4 ноября 2025, 00:33 • Новости дня
    Космонавты в День народного единства напомнили о мощи совместных усилий

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавт Роскосмоса Олег Платонов с борта Международной космической станции (МКС) отметил значение единства для развития страны и подчеркнул роль совместных усилий граждан в День народного единства.

    «День народного единства посвящен главным ценностям, объединяющим все народы нашей огромной страны – истинной любви к отчизне, уважению к памяти предков, стремлению быть достойными гражданами государства. Только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха», – цитирует ТАСС Олега Платонова с борта МКС.

    Космонавт и спецкор агентства на МКС Алексей Зубрицкий отметил подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые продемонстрировали «стойкость, мужество и сплоченность народа», когда четыре века назад российский народ отстоял свое право на самостоятельность.

    «Они показали пример стойкости, мужества и сплоченности», – отметил он.

    Командир станции Сергей Рыжиков поздравил россиян от имени всего экипажа российского сегмента МКС и добавил: «Это праздник тех, кто искренне любит нашу Родину, чтит ее великую историю и активно трудится на благо страны, кто готов встать на защиту своей страны».

    В России 4 ноября отмечают День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации и совершит поездку в один из регионов страны.

    4 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Полянский рассказал о «стадной блоковой дисциплине» западных дипломатов

    Tекст: Катерина Туманова

    После начала спецоперации изменилось не только отношение к российским и украинским дипломатам, сменились и дипломаты, появилось немало новых людей, которым прежние дипломатические нормы ни о чем не говорят, заявил на онлайн-брифинге первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты – приехали новые, которые вопреки всем дипломатическим нормам с нами даже не знакомились. Такие у них указания – стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать. Мы, естественно, знаем друг друга – в кулуарах можем друг другу и покивать. Но для них важно, чтобы свидетелей не было. Все боятся, что кто-то скажет, что они с российскими дипломатами где-то общались. У них в ЕС сейчас это очень большое преступление», – сказал он.

    При этом и к украинским дипломатам отношение поменялось. Полянский напомнил, что есть в дипломатической среде правило: не переносить отношения между странами на личные связи.

    «Человек, с которым ты общаешься, транслирует не свою личную позицию – это не его какая-то личная прихоть – то, что он говорит тебе неприятные вещи в микрофон. Это указания, которые он получил из центра. Поэтому я не могу сказать, что к украинским дипломатам такое же отношение, как к политикам. Это люди, которые служат своей стране, пытаясь сделать все, что они для нее могут», –  пояснил дипломат.

    Он сообщил, что после работы в ООН украинские дипломаты на родину редко возвращаются. По его словам, была статистика о том, что до 60-70% сотрудников украинских посольств стараются где угодно зацепиться, лишь не возвращаться на Украину. К тому же украинским дипломатам в основном сочувствуют.

    Полянский добавил, что в рабочей среде дипломаты стараются не персонифицировать и не переносить какие-то обиды на коллег из других стран, к тому же, он уверен, что после окончания украинского конфликта «мы с этими людьми сможем о чем-то и поговорить».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    4 ноября 2025, 00:05 • Новости дня
    Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Саратова (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее временные ограничения на полеты установили в аэропортах Тамбова и Пензы, а также в в воздушной гавани Волгограда.


    4 ноября 2025, 01:12 • Новости дня
    Рудковская прокомментировала состояние увезенного на скорой сына

    Tекст: Катерина Туманова

    В день рождения папы Саше стало плохо, призналась генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская.

    «Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить – ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца – заменить было некем», – заявила она в беседе со «Спорт-Экспресс».

    По словам Рудковской, Александру предлагали заменить его в главной роли принца, но он вместе с отцом отказался от этой опции.

    «Это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят», – подчеркнула она.

    Во время шоу мальчику стало хуже, после чего его срочно перевели в отель под наблюдение врача.

    «С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем», – сказала Рудковская.

    Семье пришлось отложить поездку в Москву и остаться в Петербурге на сутки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сын фигуриста Евгения Плющенко почувствовал себя плохо и был доставлен на скорой после выступления в Петербурге с температурой и признаками недомогания.

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов

    Чиновники остались без зарплат, дети без садов, а бедные буквально без продовольствия. Все это – то, что прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах в результате того, что политики в Конгрессе не могут договориться об утверждении бюджета на следующий год. Кого винят в происходящем американские избиратели и как долго это продлится? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
    •

