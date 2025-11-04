Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорты Казани и Уфы
Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорты Казани и Уфы, сообщил представитель ведомства в Telegram-канале.
«Аэропорты Казани и Уфы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении.
Напомним, ранее временные ограничения на полеты установили в аэропортах Тамбова и Пензы, в воздушной гавани Волгограда, Самары и Нижнего Новгорода.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа понедельника сбили 26 дронов ВСУ над регионами России.