Нарышкин указал, что вызывает мировой восторг атомной отраслью России

Нарышкин назвал, что вызывает мировой восторг атомной отраслью России

Tекст: Катерина Туманова

«Осознаем масштаб и значимость решаемых вами задач как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», – приводит слова Нарышкина РИА «Новости».

Кроме того, 31 октября, в Росатоме Нарышкин передал генеральному директору Алексею Лихачеву рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил вероятность вручения государственных наград конструкторам «Буревестника». Шойгу заявил, что тем, кто не верил президенту России Владимиру Путину о «Буревестнике» и «Посейдоне», пора поверить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что создание ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» дало возможность испытать уникальный подводный аппарат «Посейдон».