Tекст: Дмитрий Зубарев

Курсанта Военной академии в Одессе Павла Столбуна довели до самоубийства из-за издевательств со стороны пяти сержантов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на факультете военной разведки и сил специальных операций, где курсанта нашли мертвым. Перед этим, по словам источника, его подвергли унижению и издевательствам.

Один из очевидцев рассказал, что сержанты заставляли курсантов есть тушенку и печенье, перемешанные с горчицей, прямо с грязного пола, а затем запивать это маслом. Кроме того, в двухлитровые бутылки воды добавляли по 200 грамм соли и заставляли выпивать. Все это происходило на глазах командиров взводов, которые снимали происходящее на видео.

Силовики утверждают, что старшина с другого курса также приходил к первокурсникам и избивал их. В результате такого давления один из курсантов совершил самоубийство. Еще двое курсантов подверглись издевательствам после того, как украли несколько банок энергетиков из магазина.

Руководство академии отреагировало введением коллективного наказания – запретом на посещение магазина для всего курса. Тем временем сержанты решили самостоятельно наказать виновных. Также источник напомнил, что бывшему и.о. начальника академии предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением и незаконном начислении более 1 млн гривен военному, долгое время находившемуся за пределами Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров Вооруженных сил Украины в штурмовые отряды. Бойцы ремонтных батальонов ВСУ решили массово покинуть армию из-за угрозы отправки на передовую. Более 150 тыс. военнослужащих ВСУ с начала года сбежали из своей части.