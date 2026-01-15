Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
Изображение девушки на логотипе Viola больше не принадлежит производителю, что связано с решением Роспатента об отмене товарного знака.
Финский производитель продуктов питания Viola лишился права на использование товарного знака, изображающего девушку, после изучения электронных документов Роспатента.
Согласно материалам РИА «Новости», этот логотип был впервые зарегистрирован в 2006 году. В 2015 году компания смогла продлить действие товарного знака еще на десять лет. Под брендом Viola производитель реализовывал в России молочную продукцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд Viola, группе «Велком». Также по решению Роспатента лишилась товарного знака «Рецитал» певица Алла Пугачева.
А вот компания Disney сохранила исключительные права на 31 товарный знак в России, включая фирменный замок и названия мультфильмов, еще на десять лет.