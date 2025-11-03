Голубая мечеть в Мазари-Шарифе частично разрушена

Психотерапевт назвал ошибки собирающихся «отоспаться за выходные» людей

Психотерапевт Кульгавчук назвал главные заблуждения россиян о правильном отдыхе

Tекст: Татьяна Косолапова

По словам специалиста, главный секрет полноценного отдыха заключается в регулярности, а не в его длительности.

«Лучше отдыхать по 30 минут каждый день, чем пытаться «отоспаться» за выходные», – отмечает Кульгавчук. Он рекомендует внедрить в каждый свой день небольшие ритуалы «микро-отдыха»: чашку чая в тишине, короткую прогулку или десятиминутную практику осознанного дыхания.

Не менее важно соблюдать режим сна. «Сон – первая и важнейшая составляющая отдыха. Это не опция, а базовая необходимость. Никакой отдых не будет эффективным при хроническом недосыпе», – подчеркивает врач. По его словам, лучше просыпаться в одно и то же время – это помогает сохранять стабильность биоритмов и эмоциональное равновесие.

Отдельное внимание Кульгавчук уделяет цифровой гигиене. «Это не пустые слова. Нужно установить четкие границы: не проверять рабочую почту после 19.00, отключать уведомления мессенджеров, устраивать «разгрузочные дни» без соцсетей. За час до сна лучше вообще не пользоваться смартфоном. Важно освободиться от цифрового рабства», – говорит психотерапевт. По его наблюдениям, все больше людей сталкиваются с цифровой зависимостью, которая «истощает нервную систему и ухудшает качество общения в семье».

Еще один ключ к психологическому благополучию – переходные ритуалы, которые создают «буфер» между работой и отдыхом. «Не стоит приносить рабочий ноутбук в спальню. По дороге домой лучше слушать не новости, а любимую музыку или аудиокнигу. Если вы работали головой – дайте телу легкую нагрузку: йогу, прогулку, растяжку. Нужно показать мозгу, что работа закончена», – поясняет специалист. По его словам, идеальный рабочий день – нормированный: «На работе нужно работать, а вне работы – не работать».

Психотерапевт также советует разрешить себе «осознанное безделье», не испытывая при этом чувства вины. «Можно просто сидеть и смотреть в окно – это терапевтично, так как позволяет «проветрить» мозг», – объясняет он. Кульгавчук приводит пример японского принципа slow life – «медленной жизни», когда человек останавливается, чтобы насладиться простыми моментами: падающим листом или движением облаков. Такая практика помогает нервной системе восстановиться.

При этом врач предостерегает от замены отдыха алкоголем: «Спиртосодержащие напитки не расслабляют нервную систему, а угнетают ее, создавая лишь иллюзию расслабления. На деле спирт нарушает архитектуру сна и усиливает тревогу на следующий день. Алкоголь – это не антидепрессант, а депрессант».

По словам Кульгавчука, отдых не стоит превращать в еще один проект по самооптимизации. «Отдых – это не про эффективность. Не нужно ставить цель «максимально расслабиться за 15 минут». Это только создает дополнительное давление», – отмечает он. При этом пассивный отдых, например бесконечный просмотр сериалов или скроллинг ленты соцсетей, не восстанавливает силы, а наоборот, «истощает внимание, ведь мозг продолжает потреблять информацию».

В завершение психотерапевт напоминает: «Помните, усталость – это не слабость, а сигнал организма о том, что его ресурсы на исходе. Услышав этот сигнал и начав правильно отдыхать, вы не проявите слабину, а напротив, сделаете самую разумную инвестицию в свою долгосрочную эффективность и здоровье. Берегите себя. Если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил, что большинство россиян ежедневно чувствуют себя уставшими. Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что в культурном коде граждан нашей страны попросту не заложен восстановительный отдых. Кроме того, людей утомляют интоксикация информацией и перманентный фон тревоги.