  • Новость часаТрамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран показывает идеальный тайминг в восстановлении ядерной программы
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    42 комментария
    3 ноября 2025, 04:58 • Новости дня

    «Укрэнерго» предупредило о почасовых отключениях света на Украине в понедельник

    Tекст: Антон Антонов

    В ряде областей Украины 3 ноября будет действовать ограничение энергопотребления, в том числе для промышленных потребителей, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    «Завтра, 3 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления», – приводит ТАСС текст сообщения.

    При этом компания не назвала конкретные области, в которых будут действовать графики ограничения подачи электроэнергии. По данным «Укрэнерго», почасовые отключения электроэнергии запланированы на периоды с 08.00 до 11.00 (с 09.00 до 12.00 мск) и с 16.00 до 22.00 (с 17.00 до 23.00 мск). Отдельно подчеркивается, что в указанные интервалы также введены ограничения мощности для промышленных потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине происходят массовые многочасовые отключения света с 10 октября. В воскресенье также наблюдались отключения электроснабжения.

    2 ноября 2025, 15:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС

    Эксперт Кнутов: Захват офицеров НАТО в Красноармейске ударит по властям ФРГ и Британии

    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, власти Германии, Франции и Великобритании надавили на Киев, чтобы ВСУ эвакуировали военных советников из Красноармейска. Захват офицеров Россией грозит ударом по властям европейских стран и массовыми выступлениями в странах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в воскресенье российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР.

    «Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

    «Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

    Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

    Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    Комментарии (6)
    2 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    «Обед от Зеленского» для раненого украинского военного, в который вошли яйцо, две картофелины и кусочек хлеба с маленькой сосиской, вызвал волну возмущения в Сети.

    Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко опубликовал фото обеда, который выдали раненому военнослужащему Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, передает RT.

    По его словам, скромный паек с яйцом, двумя картофелинами, хлебом и сосиской выдали человеку за 11 часов. Гудименко заявил, что данное меню является частью «новой социальной инициативы» Владимира Зеленского.

    В комментариях украинцы выразили возмущение действиями киевских властей, желая Зеленскому «самому так питаться» и называя украинское руководство «тварями». Шутки и обвинения касались того, что даже на такой скудный рацион могли «потратить миллион».

    Ранее Владимир Зеленский объявил о запуске выплаты так называемой зимней тысячи для отдельных групп населения. Он также пообещал предоставить бесплатные железнодорожные поездки всем жителям страны на расстояния до 3 тыс. километров. Инициативы Зеленского вызвали критику в Верховной раде.

    Комментарии (14)
    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 16:17 • Новости дня
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    TAC: Украина могла организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    Комментарии (5)
    2 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы Украины заявили о наличии потерь среди личного состава в результате ударов российской армии по Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В сообщении украинского военного соединения на платформе Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской) говорится, что сейчас проводится проверка относительно соблюдения приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге.

    Также отмечается, что анализируется выполнение запрета размещать кадры операций и проведения совещаний на открытой местности.

    Минобороны России сообщило, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Тихое в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой

    Украинский журналист Бутусов назвал ошибкой высадку ГУР под Красноармейском

    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов является безграмотным решением, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

    Попытку высадки десанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике назвал ошибкой украинский журналист Юрий Бутусов, передает ТАСС.

    Он отметил, что «в тактическом плане в современной войне высадка двух отрядов бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов – безграмотное решение».

    По мнению Бутусова, который сейчас служит в одной из бригад Национальной гвардии Украины, такие операции становятся объектом восхваления блогеров, а реальные ошибки предпочитают скрывать за пиаром. Журналист указал на тот факт, что украинские власти не раскрывают данные о потерях и не обнародуют истинные итоги подобных действий. Бутусов подчеркнул, что настоящие результаты операции остаются неизвестными.

    Ранее ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Накануне ВС России уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, которая была высажена с вертолета под Красноармейском.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил значимость прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    Комментарии (6)
    2 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» пресекли попытку прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее Купянска-Узлового в Харьковской области с целью выхода из кольца окружения, сообщили в Минобороны.

    При этом были уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

    Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 20 боевиков и бронеавтомобиль «Джура».

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два грузовых автомобиля.

    В целом подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки в Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 215 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Белицкого, Вольного, Гришино, Котлино, Родинского в Донецкой народной республике (ДНР), Ивановки и Новоподгорного в Днепропетровской области.

    В Красноармейске (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

    Завершается зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города.

    Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

    Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино. Все боевики уничтожены.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова, освободив 26 зданий.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 140 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа, в плен взяты двое военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин «Казак», перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Искрисковщины, Кондратовки, Павловки и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Двуречанским и Окопом.

    ВСУ при этом потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Иванополья, Константиновки, Северска, Славянска и Резниковки в ДНР.

    Противник потерял до 120 военнослужащих, немецкий танк Leopard, семь бронемашин. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, три склада матсредств и склад с горючим.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Даниловки, Орестополя, Тихого в Днепропетровской области, Гуляйполя, Нового Запорожья и Успеновки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в воскресенье пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском.

    Накануне в Купянске ударом FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ.

    В субботу в Минобороны сообщали, что ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 07:17 • Новости дня
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    @ Daniel Torok/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп последовательно прибегает к мерам, направленным против Украины и создающим дополнительные сложности для Киева, пишет Telegraph.

    «На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», – приводит РИА «Новости» текст материала Telegraph.

    Издание отмечает, что Вашингтон, вероятно, будет требовать от европейских стран взять на себя больше расходов, связанных с поддержкой Украины, и начнет продавать вооружение Киеву на коммерческих условиях, а не предоставлять его бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, по мнению Fox News, пересмотрел поддержку Киева и стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2025, 22:47 • Новости дня
    Поддубный: Уничтожена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области

    Поддубный: ВС России уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших теплоэлектростанций на Украине, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, полностью выведена из строя, что привело к масштабным ограничениям электроснабжения, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    Российские войска уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области на Украине, передает ТАСС. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    «Воздушная тревога ежедневно фактически во всех регионах Украины. Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины – Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», – заявил Поддубный.

    Он отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боеприпасов, военным базам, аэродромам и железнодорожным узлам.

    Пострадавшая инфраструктура, по словам военкора, лишила территорию, подконтрольную киевскому режиму, значительной части энергоснабжения. Поддубный добавил, что интенсивность атак ВС России увеличивается, а противник признает неспособность систем ПВО и ПРО справляться с массированными ударами.

    В районе города Бурштын 30 октября в Ивано-Франковской области произошла серия взрывов.

    На Украине действуют ограничения энергопотребления до восьми часов в день.

    Ранее сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    Комментарии (3)
    2 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Плачек: Власти Польши вынуждают граждан погасить долги за Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские налогоплательщики могут столкнуться с необходимостью оплаты процентов по долгам Украины, поскольку Варшава планирует выплату 110 млн злотых украинским кредиторам, заявил глава коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек.

    Глава коалиции «Конфедерация» Гжегож Плачек заявил, что польские налогоплательщики будут годами выплачивать проценты по долгам Украины, передает Ura.Ru. Он подчеркнул, что дефицит бюджета Польши и госдолг стремительно растут, а дополнительные выплаты по долгам соседней страны он считает антипольским решением.

    Политик сослался на данные Минфина, заявив, что Варшава планирует исполнить перед украинскими кредиторами обязательства на сумму 110 млн злотых, что примерно составляет 2,4 млрд рублей.

    Депутат добавил, что заявки по выплатам на 2026 и 2027 годы пока отсутствуют, однако Минфин Польши уже закладывает эти траты в бюджет и прогнозирует выплату процентов, несмотря на то что Киев не обращался за новой помощью.

    По словам Плачека, эти намерения вызвали обеспокоенность среди жителей страны и усугубили напряжение вокруг вопроса о финансировании Украины. Скандал в Польше связан также с обсуждением в Евросоюзе идеи совместного заимствования средств для выделения Киеву кредита на 140 млрд евро, против чего выступают Германия и Нидерланды, опасающиеся роста долговой нагрузки на налогоплательщиков Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши решили амнистировать граждан, которые воюют на стороне ВСУ. В республике произошли столкновения между противниками и сторонниками миграции. В стране отметили массовые протесты из-за выставки о поляках в СС.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Военкор Коц заявил о бесполезности двух батарей Patriot для Украины

    Военкор Коц заявил о преимуществах Су-34 над ракетами Patriot на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, полученные Украиной, не принесут ощутимой пользы Киеву, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Поставка двух батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot не окажет значительного влияния на текущую ситуацию на Украине, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    По его словам, современные методы ведения боя, в том числе использование дальнобойных беспилотников, делают эти комплексы не столь эффективными.

    «Собирать наши самолеты? Су-34 освоили применение крылатого чугуния на дистанциях, превышающих радиус действия ракет Patriot», – отметил Коц, подчеркивая возможность российской авиации обходить зоны действия данных ЗРК благодаря применению современных тактик и вооружения.

    Коц добавил, что в случае уничтожения этих комплексов западные страны понесут убытки на сумму 2 млрд долларов, так как именно столько стоит переданная Украине техника.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о поступлении новых систем противовоздушной обороны Patriot из Германии. Он отметил, что новые комплексы позволили укрепить украинскую противовоздушную оборону.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    Пророссийские хакеры взломали базы с данными офиса Зеленского
    Пророссийские хакеры взломали базы с данными офиса Зеленского
    @ Michael Piepgras/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате масштабной кибератаки хакеры получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского, включая адреса прописки и паспортные сведения.

    Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini сообщили о масштабном взломе и получении личных данных заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Михаила Федорова, передает РИА «Новости». В ходе операции хакеры сообщили о доступе к информации, включая адреса прописки, номера телефонов и паспортные данные названных чиновников.

    Уточняется, что злоумышленники взломали базы данных шести крупнейших страховых компаний Украины. По словам представителя KillNet с никнеймом KillMilk, были проверены и базы налогового реестра, где зафиксированы данные высокопоставленных работников офиса Зеленского.

    В пятницу стало известно, что группировки получили не только личные сведения чиновников, но и доступ к документам крупнейших стратегических предприятий страны, включая «Мотор Сич», Запорожский механический завод и завод «Укрсталь».

    Также сообщается о получении паспортных данных, года рождения и адреса регистрации командира БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» и руководителя Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным «Мадьяр». В результате операции хакеры заявили о доступе к более чем десяти миллионам пакетов документов физических и юридических лиц, включая документы на заводы, автомобили, грин-карты, страховые договоры, водительские удостоверения, фото- и видеоматериалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры получили данные крупнейших предприятий на Украине. Хакеры ранее показали видео испытаний новых технологий для беспилотников вооруженных сил Украины. Хакеры вскрыли серверы самого крупного производителя дронов на Украине.

    Комментарии (3)
    2 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    ВСУ приказали выяснить обстоятельства гибели военных в Днепропетровской области

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военных в Днепропетровской области

    ВСУ приказали выяснить обстоятельства гибели военных в Днепропетровской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области, причиной могла стать несоблюдение приказов, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что обстоятельства построения личного состава на открытой местности в Днепропетровской области и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара сейчас расследует командование ВСУ, передает

    РИА «Новости».

    В Telegram-канале группировки войск «Восток» ВСУ было опубликовано сообщение, где отмечается, что проводится проверка соблюдения распоряжений главнокомандующего и генерального штаба ВС Украины. Речь идет о своевременности оповещения о ракетной опасности, а также о запрете размещения личного состава и проведении сборов и совещаний на открытой местности.

    Сообщается, что командование ВСУ считает, ликвидация и ранение военных могли быть следствием нарушения запретов на нахождение на открытой местности.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области. Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский дал указание изменить систему обучения военных, переведя учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 09:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 164 украинских дронов за ночь

    Минобороны заявило об уничтожении 164 украинских БПЛА за ночь над 13 регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские комплексы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, зафиксировав наибольшее число аппаратов над Черным морем и Краснодарским краем.

    В ночь на 25 июня российские системы ПВО уничтожили и перехватили 164 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над акваторией Черного моря – 39 аппаратов, а также на территории Краснодарского края, где сбиты 32 дрона. В Крыму российские военные уничтожили еще 26 беспилотников.

    Кроме того, атаки были отражены над Брянской областью, где нейтрализовано 20 аппаратов, и над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями – по девять дронов в каждой. В сообщении добавили, что шесть БПЛА перехватили в Липецкой области, пять – над Воронежской, три – над Азовским морем, а также по два – в Белгородской, Курской и Тульской областях.

    Ведомство подчеркнуло, что ПВО продолжает работу по защите российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью в Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

    В порту Туапсе пожар на танкере возник из-за падения фрагментов БПЛА. Кроме того в Туапсинском округе обломки БПЛА повредили третий этаж многоквартирного дома.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    В Берлине объявили о закрытии крупнейшего центра для беженцев с Украины

    Власти Берлина решили закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины в Тегеле

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Берлина собираются прекратить работу крупнейшего центра для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до завершения текущего года, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, центр расположился на территории бывшего аэропорта Тегель и представлял собой основную инфраструктуру для размещения беженцев с Украины, передает «Газета.Ru».

    До принятия решения о закрытии на территории центра проживало порядка 5 тыс. человек. В данный момент количество обитателей сократилось до 1,5 тыс. человек.

    В будущем власти города планируют перейти к децентрализованному размещению переселенцев, что может означать распределение их по более мелким объектам или квартирам по городу и регионам.

    Ранее The Telegraph писала, что после смягчения Киевом ограничений на выезд в Польшу и ФРГ приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины.

    Жители крупных городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    Общая численность беженцев в Германии сократилась впервые с 2011 года, но по-прежнему превышает 3,5 млн человек, большинство из которых приехали с Украины.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 23:48 • Новости дня
    ПВО сбила восемь украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила восемь украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение трех часов дежурными силами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 23.00 мск три БПЛА были сбиты над территорией Курской области, два – над Белгородской областью, еще два – над Ростовской областью. Один беспилотник был уничтожен над Крымом, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа с 15.00 до 20.00 мск. Минобороны России ранее сообщило об уничтожении 15 беспилотников над Кубанью и Черным морем.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой
    Психотерапевт назвал ошибки собирающихся «отоспаться за выходные» людей
    Поддубный: Уничтожена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области
    Военкор Коц заявил о бесполезности двух батарей Patriot для Украины
    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS
    «Ненавидящий все русское» представитель ЕС прибыл в Екатеринбург

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран показывает идеальный тайминг в восстановлении ядерной программы

    Иран заявил, что получил приглашение из-за рубежа к переговорам по ядерной программе. В Тегеране пока не ответили на него, но заявили, что восстановят все объекты, атакованные США и Израилем. Белый дом, в свою очередь, отправил замглавы Минфина Джона Херли в Израиль, ОАЭ, Турцию и Ливан обсудить давление на Иран. Как изменившийся ближневосточный политический ландшафт поможет Исламской республике запустить ядерную программу? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    • Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

      Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации