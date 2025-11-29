Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.5 комментариев
Роспотребнадзор дал советы по выбору косметики и парфюмерии
Покупая косметику и парфюмерию, важно внимательно изучать упаковку и маркировку – такая продукция должна соответствовать стандартам ЕАЭС и иметь все требуемые сведения, заявили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор в своем Telegram-канале опубликовал рекомендации для выбора безопасной и качественной косметики и парфюмерии.
Ведомство призывает обращать внимание на аккуратность упаковки, а также на ясность и полноту информации на ней. Роспотребнадзор подчеркивает: упаковка не должна иметь повреждений, а все сведения обязаны быть четко напечатаны.
На маркировке должны быть указаны наименование товара, его назначение, данные об изготовителе и импортере, срок годности, условия хранения, меры предосторожности, способ применения и полный перечень ингредиентов. Особо отмечается, что косметика для детей обязательно должна быть помечена на упаковке как предназначенная для малышей.
Роспотребнадзор советует покупателям проверять, соответствует ли продукция требованиям ЕАЭС и имеет ли она нужную маркировку с единым знаком обращения. Покупатель вправе запросить у продавца подтверждающие качество документы. Для проверки легальности товара можно использовать приложение «Честный знак» – достаточно отсканировать на упаковке маркировочный код.
При выборе парфюмерии эксперты советуют знакомиться с запахом через специальные бумажные пробники. Ведомство напоминает, что обмен и возврат парфюмерии и косметики надлежащего качества невозможен: вернуть товар можно только в случае дефекта или недостаточной информации при покупке.
Если потребитель обнаружил ошибку на упаковке или несоответствие, следует сообщить об этом в Роспотребнадзор.
