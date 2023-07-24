Роспотребнадзор рекомендовал не приобретать продукты на обочине

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты на обочине

Жителям Подмосковья не рекомендуется приобретать продукты с рук на обочине, также не покупать квас из бочек, а домашнюю еду для пикника перевозить в сумке-холодильнике, которую можно сделать с помощью бутылок и полотенца, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, опасно покупать продукты вдоль автомобильных дорог, так как не исключено, что продавцы вывезли продукцию, запрещенную для реализации ветеринарно-санитарной службой рынка, с повышенным уровнем радиации. Употребление такой еды может привести к отравлению, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, покупать продукты на улице можно только в специализированных и подконтрольных местах, а квас летом необходимо покупать только из кег, но не из бочек. При выезде на пикник же рекомендуется взять с собой мытые овощи, зелень, одноразовую посуду и несколько бутылок с чистой водой для мытья рук.

«Если вы все же решили устроить пикник с домашней едой, обеспечьте ее хранение в сумке холодильнике, которую можно сделать самим: заморозьте несколько бутылок воды, оберните полотенцем и положите на дно сумки, а уже на них можно выложить приготовленные продукты», – добавила Раева.

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