В Киеве и регионах Украины объявили воздушную тревогу

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Киеве, Киевской области и еще ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения страны.

По информации сайта, тревога распространяется сразу на несколько регионов, помимо столицы и Киевской области: предупреждения также действуют в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Воздушную тревогу объявили сразу в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области прогремели взрывы.