Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
В Киеве и регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В Киеве, Киевской области и еще ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения страны.
По информации сайта, тревога распространяется сразу на несколько регионов, помимо столицы и Киевской области: предупреждения также действуют в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Воздушную тревогу объявили сразу в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области прогремели взрывы.