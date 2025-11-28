Москвичи создали «стену Долиной» ради удачной сделки с жильем

Tекст: Вера Басилая

В Москве у дома певицы Ларисы Долиной появилась «стена», куда москвичи приносят тапочки и игрушки с пожеланиями удачи при покупке жилья, передает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.

Это место связано с недавней историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной мошенникам, из-за чего оно получило известность.

Журналисты сообщили, что у стены дома Долиной оставляют не только игрушки и тапочки, но и записки с пожеланиями успешных сделок. В одной из записок написано: «Старушка, старушка, не обмани с двушкой». Новое место уже получило статус городской достопримечательности и стало популярным среди покупателей жилья.

Волна возвратов квартир продавцам от покупателей стартовала после истории с певицей Ларисой Долиной. Суд установил, что Лариса Долина подписала договор продажи квартиры в Москве под давлением телефонных мошенников. Прокуратура утвердила по этому делу обвинение, а следствие завершило расследование.

По делу Долиной проходят Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, которым предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.