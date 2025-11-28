Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
В Грузии отметили годовщину отказа от «шантажа европейской бюрократии»
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, в связи с годовщиной отказа Грузии просить ЕС начать переговоры о членстве, заявил, что «за прошедший год страна еще более усилилась, укрепила свой суверенитет и показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никому не дадим растоптать нашу независимость. Родина – превыше всего», – сказал градоначальник журналистам.
«Мы избраны большинством населения именно для того, чтобы сохранить мир и прогресс», – сказал он.
По словам Кахи Каладзе, «вопрос евроинтеграции использовался европейской бюрократией для давления и шантажа на Грузию и ее правительство».
Он напомнил, что изначально ЕС заморозил интеграцию Грузии после принятия ею законов о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ, и уже потом, 28 ноября 2024 года, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не будет просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к процессу.
«Мы готовы начать переговоры и сейчас, но в них не заинтересована вторая сторона», – заявил Генсек правящей партии.
Тем временем, оппозиция Грузии собирает в пятницу на проспекте Руставели в Тбилиси антиправительственный митинг, отмечая годовщину протестов, которые последовали после заявления Ираклия Кобахидзе.