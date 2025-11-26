Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Deep State подтвердил появление российских военных в центре Красноармейска
Российские военные, по оценке украинского проекта Deep State, зашли в район железнодорожного вокзала в центре Красноармейска.
Движение российских подразделений к центральной части Красноармейска подтверждает OSINT-ресурс Deep State, сообщает канал 360. По их данным, видео с военными было геолокировано в районе вокзала.
Авторы ресурса добавили, что украинские штурмовики иногда заходят в тыл лишь ради учета, но подобные попытки зачастую заканчиваются неудачами.
По версии Deep State, продвижение российских военных к железнодорожному вокзалу может свидетельствовать о попытках закрепиться в центре города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли значительную часть Красноармейска, где Вооруженные силы Украины оказались в котле и понесли существенные потери.
Российские военнослужащие ведут боевые действия в Красноармейске, включая штыковые атаки на окраинах города при резко возросшей интенсивности столкновений.
По данным Минобороны России, украинские военные расстреливали жителей Красноармейска ДНР и целенаправленно направляли ударные беспилотники в убежища мирного населения.