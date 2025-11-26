Генсек НАТО спрогнозировал равное число мужчин и женщин в армии в будущем

Генсек НАТО Рютте спрогнозировал равное число мужчин и женщин в армии в будущем

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что в будущем соотношение мужчин и женщин в вооружённых силах достигнет равенства, передает ТАСС.

Он отметил в интервью редакционному объединению RND: «Я ожидаю, что однажды соотношение женщин и мужчин будет сбалансировано». Рютте подчеркнул, что армия быстро меняется, и привёл в пример Норвегию, где женщины уже составляют треть контингента.

Отвечая на вопрос о необходимости призывать женщин на службу, генсек напомнил, что этот вопрос каждая страна решает самостоятельно. По словам Рютте, конституция Германии пока освобождает женщин от военной службы, однако уже сейчас среди немецких военных заметно много женщин.

Рютте также напомнил, что Германия должна увеличить численность своего военного контингента в соответствии с целями НАТО в ближайшие годы. Он заявил, что детали этого процесса – будет ли численность увеличена за счёт призыва – должны определяться властями Германии. Генсек добавил, что доволен достигнутым политическим соглашением по этому вопросу и считает важным как можно скорее приступить к реализации намеченных планов.

В октябре в кадровые центры немецкой армии поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

Ранее фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение законопроекта об изменениях в системе военной службы, предложенного Минобороны ФРГ.

Власти Германии подготовили новый законопроект с целью увеличить численность бундесвера до 460 тыс. человек.