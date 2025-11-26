Euractiv: Между Каллас и Бельгией нарастает напряженность из-за активов России

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече с евродепутатами Европейской народной партии Кая Каллас встала на защиту инициативы по использованию российских активов в интересах предоставления кредитов Украине, передает Euractiv. Это предложение поддерживается не всеми странами ЕС: Бельгия выступила категорически против и заблокировала инициативу на саммите Евросоюза 23 октября, передает ТАСС.

Собеседник портала рассказал, что Каллас задала риторический вопрос: «В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?», чем вызвала дополнительное раздражение в бельгийской делегации. По словам другого участника, Каллас позволила себе снисходительный тон в отношении Бельгии, а одно из ее ключевых посланий свелось к фразе «хватит ныть».

Также, как отмечают источники Euractiv, Каллас напомнила о своем эстонском происхождении, заявив, что благодаря ему лучше понимает Россию, чем бельгийские коллеги. Бельгия требует юридически обязывающие гарантии от стран ЕС по вопросам разделения рисков, связанных с ответными мерами России, так как государство опасается последствий экспроприации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит юридический текст о возможном использовании российских замороженных активов.

Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий защиты со стороны Европы.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком подчеркнул, что Бельгия не будет жертвовать своими интересами ради Украины и не поддержит план ЕС.