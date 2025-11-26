  • Новость часаРоссийские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    26 ноября 2025, 12:39 • Новости дня

    Euractiv: Между Каллас и Бельгией нарастает напряженность из-за активов России

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После того как глава дипслужбы ЕС Кая Каллас вновь призвала использовать замороженные российские активы для кредитования Украины, Бельгия выразила обеспокоенность возможными финансовыми и юридическими рисками, связанными с этим шагом.

    На встрече с евродепутатами Европейской народной партии Кая Каллас встала на защиту инициативы по использованию российских активов в интересах предоставления кредитов Украине, передает Euractiv. Это предложение поддерживается не всеми странами ЕС: Бельгия выступила категорически против и заблокировала инициативу на саммите Евросоюза 23 октября, передает ТАСС.

    Собеседник портала рассказал, что Каллас задала риторический вопрос: «В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?», чем вызвала дополнительное раздражение в бельгийской делегации. По словам другого участника, Каллас позволила себе снисходительный тон в отношении Бельгии, а одно из ее ключевых посланий свелось к фразе «хватит ныть».

    Также, как отмечают источники Euractiv, Каллас напомнила о своем эстонском происхождении, заявив, что благодаря ему лучше понимает Россию, чем бельгийские коллеги. Бельгия требует юридически обязывающие гарантии от стран ЕС по вопросам разделения рисков, связанных с ответными мерами России, так как государство опасается последствий экспроприации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит юридический текст о возможном использовании российских замороженных активов.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий защиты со стороны Европы.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком подчеркнул, что Бельгия не будет жертвовать своими интересами ради Украины и не поддержит план ЕС.

    25 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    25 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Лавров назвал Путина очень честным человеком

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин, как очень честный человек, до февраля 2022 года сохранял надежду на порядочность западных партнеров, несмотря на исчезновение иллюзий.

    По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Владимир Путин, является очень честным человеком, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил, что глава государства в публичных выступлениях открыто делился своим мнением относительно утраченных иллюзий в отношениях с западными странами.

    Он напомнил, что Путин ранее признавал: у России сохранялись иллюзии насчет взаимоотношений с Западом в начале 2000-х годов, однако постепенно они исчезали, оставались лишь надежды на порядочность европейских партнеров.

    Лавров подчеркнул, что эти надежды окончательно исчезли у российской стороны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что альтернативы началу спецоперации на Украине не оставалось. Министр добавил, что после этого отношения Москвы с Западом претерпели принципиальные изменения.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм.

    В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях разочаровывает и подтверждает правильность начала спецоперации.

    Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    25 ноября 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии заявил о провале Европы в попытках урегулировать украинский кризис, передает ТАСС.

    По его словам, каждый раз, когда появлялись промежуточные или долгосрочные договоренности, они срывались, и Европа потеряла все шансы повлиять на ситуацию с 2014 года.

    Лавров подчеркнул, что европейские страны не смогли реализовать свои возможности по участию в урегулировании конфликта.

    «Когда сейчас они говорят: «Не сметь без нас ничего делать», у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также заявил, что поддержка Европой нынешнего киевского режима означает поощрение нацизма и расизма. По его словам, заявления европейских политиков о необходимости поддерживать Украину трактуются как «явка с повинной» в поощрении нацизма, а расизм проявляется в запрете русского языка, культуры, СМИ и канонической украинской православной церкви на Украине.

    Лавров подчеркнул, что Европа фактически узаконила идеологию и практику нацизма на Украине, а лозунг о защите европейских ценностей прямо связан с подобной поддержкой Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным решение по ситуации на Украине без согласования с Европейским союзом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине.


    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    25 ноября 2025, 22:09 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о планах обсудить с Рубио изъятие российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила финансирование Украины за счет российских активов как главный вопрос предстоящей видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио.

    Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с госсекретарем США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов для финансирования Украины, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен приветствовала участие Рубио в видеоконференции так называемой коалиции желающих. Она заявила, что центральным пунктом дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России.

    Также, по словам главы Еврокомиссии, участники конференции намерены обсуждать варианты «пути к миру» на Украине за счет усиления давления на Россию и принятия новых пакетов санкций. В Еврокомиссии считают, что такие шаги должны стать ответом на продолжающиеся события в ходе спецоперации на Украине.

    Ранее европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не продвинулись по вопросу конфискации российских активов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что лидеры Евросоюза хотят решить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Еврокомиссии с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что европейские страны должны вернуть российские активы, чтобы не прослыть евроворьем и не получить жесткий ответ.

    26 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    Politico: ЕС начал разрабатывать новый экстренный план кредита для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны в срочном порядке разрабатывают новый план для предотвращения финансового краха Украины в начале следующего года на случай, если им не удастся договориться об изъятии замороженных активов России для финансирования Киева, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

    Европейские государства срочно разрабатывают новую стратегию поддержки Украины из-за возможной задержки принятия решения об изъятии замороженных российских активов, передает ТАСС.

    На октябрьском саммите лидеры ЕС намеревались реализовать план по предоставлению Киеву так называемого репарационного кредита на сумму 140 млрд евро за счет активов России, однако столкнулись с жестким сопротивлением со стороны Бельгии.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против экспроприации российских средств из-за потенциальных рисков для Брюсселя. В связи с этим эксперты ЕС сейчас готовят альтернативные предложения, предполагающие выдачу Украине временного кредита, финансируемого за счет займов сообщества.

    По словам четырех европейских чиновников, эти средства необходимы, чтобы Украина могла продержаться в первые месяцы 2026 года. Они уточнили, что такая мера позволит выиграть время для полноценной реализации идеи репарационного кредита через использование российских активов с учетом интересов Бельгии. Дипломаты добавили, что Украине, возможно, придется вернуть полученные средства после получения долгосрочного финансирования.

    Politico сообщает, что на подготовку плана может уйти всего несколько дней, однако уверенности в реальном альтернативном решении, кроме использования российских активов, в Евросоюзе нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чуйченко сообщил о разработке мер против изъятия активов России странами Запада.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий со стороны Европейского союза.

    Между тем коалиция западных стран выразила желание полностью использовать замороженные активы России.

    26 ноября 2025, 05:30 • Новости дня
    Бельгия отказалась изымать активы России без гарантий со стороны ЕС

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их Украине без гарантий защиты со стороны Европы, сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию.

    «Мой сигнал: Бельгия не будет изымать активы РФ и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег», – приводит слова Франкена ТАСС.

    По его словам, благодаря консультациям бельгийской делегации, итальянская сторона теперь также осознает, что есть «слишком много скрытых рисков». По его словам, несмотря на поддержку Киева, страна не намерена менять свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Киева за счет российских активов ключевой темой на видеоконференции «коалиции желающих». Участники «коалиции желающих» подтвердили стремление принять решение об использовании замороженных российских активов для долгосрочного финансирования Украины. Издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не могут достигнуть прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    25 ноября 2025, 16:02 • Новости дня
    Захарова посоветовала Финляндии не забыть про туалеты у границы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о возведении Финляндией заграждений в непосредственной близости от границы с Россией, пишет ТАСС. Она с иронией заявила, что теперь финским властям важно позаботиться о туалетах.

    По словам Захаровой, «если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится». Такое заявление она дала в ответ на просьбу прокомментировать решение Финляндии о строительстве новых заграждений на границе с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас среди граждан Финляндии вырос интерес к бомбоубежищам. А жители приграничных с Россией городов сообщают о подозрительных звуках и необычных световых явлениях.

    Аэропорт Лаппеенранта этой зимой перестанет очищать взлетно-посадочную полосу от снега из-за отсутствия российских туристов.

    В Финляндии планируют провести серию автопробегов у пунктов пропуска на границе с Россией в поддержку открытия границы.

    26 ноября 2025, 11:38 • Новости дня
    Европарламент раскритиковал план ЕС по защите демократии от «угроз России»

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента подвергли резкой критике план Европейской комиссии по созданию так называемого «щита демократии», отметив его слабую проработку и отсутствие конкретных мер на фоне роста гибридных угроз, сообщает Politico.

    Члены Европарламента подвергли резкой критике план Еврокомиссии «щит демократии» – инициативу, созданную для усиления защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации, сообщает Politico.

    В ходе заседания депутат от партии «Зеленых» из Нидерландов Ким ван Спаррентак назвала новый план Еврокомиссии «перепиской соседей в чате», подчеркнув его неэффективность.

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт во вторник вынужден был выслушать претензии депутатов в ходе пленарного заседания. Центристы и левые назвали стратегию слабой и не соответствующей уровню угроз, а крайне правые обвинили Брюссель в создании собственной пропагандистской машины.

    «Мы хотим видеть больше реформ, решимости и конкретных действий», – заявил шведский депутат Томас Тобе.

    Критики заявляют, что стратегия состоит преимущественно из призывов поддерживать уже существующие инициативы, а не из реальных мер. Один из ее ключевых элементов, Центр демократической устойчивости, который должен собирать информацию о гибридных угрозах, не стал независимым агентством, как того хотел Европарламент. В итоге центр будет только обмениваться информацией, а для эффективной работы ему требуются четкая правовая база, независимость и адекватное финансирование.

    Участие в работе центра для стран ЕС остается добровольным, что вызывает опасения о возможном игнорировании инициативы на национальном уровне. Правые и крайне правые силы увидели в «щите демократии» попытку Брюсселя ограничить свободу слова и политическое влияние национальных государств, а венгерский депутат Чаба Деметер обвинил Еврокомиссию в создании «политической машины без электорального мандата».

    В ответ на обвинения комиссар Макграт заявил: «Тем, кто сомневается в «щите» и говорит о цензуре, хочу сказать: я и мои коллеги из Европейской комиссии будем одними из первых, кто защитит ваше право на свободные и горячие дебаты в публичных дискуссиях».

    Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия осуществляет гибридные атаки против Европы.

    Также Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    Также фон дер Ляйен призвала внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай» и сохранить за собой власть для борьбы с «угрозой с востока».

    В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости инициативы.

    25 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны должны вернуть России ее замороженные активы, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она сделала это заявление в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что распоряжение российскими активами, заблокированными в Евросоюзе, остается за Европой.

    «Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что лидеры стран Евросоюза настроены разрешить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конфискации замороженных российских активов.

    25 ноября 2025, 20:07 • Новости дня
    Еврокомиссия обвинила Финляндию в превышении дефицита бюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия инициировала процедуру устранения нарушений против Финляндии на фоне превышения лимита по дефициту бюджета и роста военных расходов.

    Как передает ТАСС, Еврокомиссия официально объявила о запуске процедуры устранения нарушений в отношении Финляндии. Причиной стала ситуация с дефицитом государственного бюджета, который в 2025 году достиг 4,5% от ВВП, что существенно выше предельно допустимого значения в 3% по Пакту стабильности и роста ЕС.

    В заявлении Еврокомиссии отмечено: «В положении Финляндии дефицит государственного бюджета, превышающий 3% ВВП, в 2025 году может лишь частично объясняться ростом военных ассигнований».

    Планируется, что в 2026 году уровень дефицита снизится до 4% ВВП, однако эти показатели все равно превышают допустимые нормы, установленные на уровне ЕС, указывает Еврокомиссия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Лаппеенранта в Финляндии этой зимой не будет очищать взлетно-посадочную полосу из-за отсутствия туристов с России.

    На текущей неделе в Финляндии завершаются очередные учения у российской границы, которые, по мнению некоторых наблюдателей, направлены на устрашение собственного населения.

    В стране пройдут автопробеги у пунктов пропуска на границе с Россией.

    25 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Стармер назвал преждевременными разговоры о возвращении России в G8

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский премьер Кир Стармер считает, что обсуждение возвращения России в состав G8 пока невозможно из-за продолжающихся боевых действий на Украине.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал преждевременными дискуссии о возможном возвращении России в Группу восьми, передает ТАСС. Он заявил, что сейчас все внимание правительства сосредоточено на необходимости прекращения огня на Украине.

    В ответ на вопрос лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок в Палате общин Стармер подчеркнул, что до обсуждения членства России в G8 еще очень далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились.

    Вашингтон, в свою очередь, выразил готовность снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    Впрочем, Россия ранее неоднократно указывала на утрату для нее значимости формата G8.


    25 ноября 2025, 22:56 • Новости дня
    Макрон заявил о создании рабочей группы ЕС и США по гарантиям безопасности Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    «Коалиция желающих» создаст рабочую группу во главе с Францией и Великобританией и при участии Турции и США по гарантиям безопасности Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании специальной рабочей группы для выработки гарантий безопасности для Киева. По его словам, группу возглавят Франция и Британия, а Турция будет играть ключевую роль в морской сфере. Впервые в обсуждении примут участие Соединенные Штаты, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что работа начнется уже со среды, и в ближайшие сроки планируется подробно определить вклад каждой стороны, и таким образом доработать «гарантии безопасности».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным решение по ситуации на Украине без согласования с Европейским союзом.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы никому не интересна, поскольку европейские элиты сделали ставку на нанесение России стратегического поражения руками и телами киевского режима.

    Лавров также заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то события, подобные произошедшему в Купянске, будут неизбежно повторяться на других ключевых участках фронта.

    25 ноября 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров назвал Орбана, Фицо и Бабиша исключениями среди лидеров стран ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров выделил руководителей Венгрии, Словакии и Чехии Виктора Орбана, Роберта Фицо и Андрея Бабиша как лидеров, чья политика ориентирована на интересы собственных граждан.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава правительства Словакии Роберт Фицо и кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш служат примером европейских политиков, заботящихся о своем народе, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что у России нет иллюзий относительно большинства западных лидеров, однако Орбан, Фицо и Бабиш, по его словам, представляют исключение. Он охарактеризовал их как прагматиков, действующих в интересах своих стран, а не в пользу какой-либо внешней силы.

    Министр добавил: «Они не пророссийские, а просто провенгерские, прословацкие, прочешские, и думают о своих гражданах. Они не хотят призывать своих граждан жертвовать детьми ради поддержки нацистского киевского режима». Такое отношение, по мнению Лаврова, отличает их от большинства политиков Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Словакии Фицо заявил, что выступает против предоставления Украине кредита в 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    А венгерское руководство подсчитало, что вхождение Украины в Евросоюз может ежегодно обойтись ЕС в 25 млрд евро. Премьер Венгрии Орбан отметил, что вступление Украины в ЕС не отвечает интересам Будапешта.

    Министр иностранных дел России Лавров заявил, что заявления президента Франции Макрона по Украине не связаны с реальным мирным урегулированием.

