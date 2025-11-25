«Страна»: Взрывы повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Киеве ночью произошли мощные взрывы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна» и местные паблики.

В результате взрывов сразу в нескольких районах столицы Украины были зафиксированы отключения теплоснабжения.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что после происшествия тепло временно перестали подавать жителям Печерского и Голосеевского районов, а также ряду домов в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Представители администрации информировали: «В Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения».

Во время ночных взрывов в городе температура воздуха оставалась на уровне трех градусов тепла, что усложняет ситуацию для населения. Минувшей ночью в столице было слышно не менее пяти взрывов.

Воздушная тревога, ранее объявленная на всей территории страны, была отменена в Киеве и Киевской области, сообщили на официальном ресурсе для оповещения населения. Однако сирены все еще продолжают звучать в ряде других регионов, включая Винницкую, Днепропетровскую и Одесскую области.

