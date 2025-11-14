  • Новость часаЗа ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    14 ноября 2025, 05:57 • Новости дня

    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов

    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела седьмая серия взрывов за ночь, взрывы также произошли вблизи города Черкассы, сообщили украинские СМИ..

    Воздушная тревога длится в столице Украины уже несколько часов, передает РИА «Новости».

    Кроме Киева и Черкасской области, в красной зоне находятся Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на сообщения украинской стороны пишут, что Киев был атакован примерно десятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 30-ю ударными БПЛА. Под атакой оказались киевские ТЭЦ, «пропадает отопление, свет и вода». При этом «одна из баллистической ракет ударила и по Умани: ракета пролетела Киевщину и направилась в сторону Черкасской области». Массированный удар беспилотниками нанесен по предприятию в Чугуеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.

    13 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перебрасывают последние резервы, в том числе силы, ранее находившиеся на восстановлении.

    Вооруженные силы Украины задействуют последние резервы на Харьковском направлении, чтобы стабилизировать фронт, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, «стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками». Лисняк отметил, что командование Украины вынуждено перебрасывать в зону боевых действий подразделения, находившиеся на восстановлении, а также части сил специальных операций, однако эти меры пока не изменили ситуацию в их пользу.

    Он подчеркнул, что, несмотря на переброску последних резервов, ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных успехов и перелома в боевых действиях на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Глушковка в Харьковской области были замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    13 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует выступать гарантом по всему объему кредита от Евросоюза для Украины в размере 140 млрд евро, пишет NRK.

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро, передает NRK.

    «Были предложения, чтобы Норвегия предоставила гарантию по всей сумме. Это не рассматривается. Но возможность участия страны будет зависеть от того, что предложит Евросоюз», – заявил министр.

    Сумма займа эквивалентна примерно 1,6 трлн норвежских крон (примерно 159 млрд долларов). Планируется, что кредит будет обеспечен замороженными российскими активами, находящимися сейчас в бельгийском банковском учреждении Euroclear. Ожидается, что вопрос обсуждения участия Норвегии поднимется на встрече Столтенберга с представителями Еврокомиссии в Брюсселе.

    Механизм предполагает предоставление Украине беспроцентного займа, выступающего авансовым платежом в ожидании возможных репараций от России по окончании конфликта. В случае выплаты Россией компенсаций, замороженные средства должны быть возвращены. Однако Бельгия выступает против поспешного решения, опасаясь возможных встречных исков со стороны России и требует делить риски между странами ЕС.

    Идея о роли Норвегии в качестве гаранта была впервые предложена двумя норвежскими экономистами и получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Сёвендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более 1 трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС.

    Бельгия согласилась рассмотреть использование российских активов только при наличии гарантий со стороны Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии назвал особые условия, при которых возможна конфискация российских активов в Европе.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера, а также против Александра Цукермана на три года, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и Александра Цукермана.

    Издание «Страна.ua» сообщает, что санкции введены сроком на три года, хотя обычно их вводят на десять лет.

    Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что в указе Зеленского Миндич и Цукерман указаны как граждане Израиля.

    «Миндич в Указе Зеленского гражданин Израиля. У него нет украинского гражданства???» – написал в Telegram-канале Шарий.

    Ранее на Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике семи лицам, включая Тимура Миндича.

    Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.

    Зеленский потребовал уволить министра энергетики Светлану Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционных подозрений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как коррупционный скандал повлиял на политические перспективы Зеленского.

    13 ноября 2025, 09:13 • Новости дня
    Кимаковский: Безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами
    Кимаковский: Безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла убитыми и ранеными в Красноармейске (укр. название – Покровск) многотысячную группировку, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ потеряли в ходе битвы за Красноармейск несколько тысяч человек, это безвозвратные потери, пояснил Кимаковский ТАСС.

    «Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», – сообщил Кимаковский.

    По его словам, в Димитров (укр. название – Мирноград) смогла уйти лишь небольшая часть украинских подразделений.

    Напомним, сам глава ДНР Денис Пушилин пояснял, что ВС России зачищают многоэтажные дома Красноармейска. Его советник Кимаковский отмечал, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.

    13 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется возобновить переговоры с Россией, однако ее позиции будут значительно слабее, чем прежде.

    Украинской стороне рано или поздно придется вернуться к переговорам с Россией, но с гораздо худших позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

    По мнению Пескова, прекращение переговоров с Россией приведет к тому, что позиции Киева будут ухудшаться с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев прекратил мирные переговоры с Москвой.

    При этом Россия подтвердила свою открытость к переговорам, но подчеркнула, что диалог невозможен в одностороннем порядке, поскольку Киев не проявляет желания обсуждать ситуацию. Также Россия заявила о готовности возобновить переговоры в Стамбуле.

    13 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины

    Политолог Рар: Германия готова «выгребать» последние ресурсы на помощь Киеву

    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    @ Владимир Шуваев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Коррупционный скандал с Тимуром Миндичем затруднит дальнейшие переводы средств ЕС Украине. Кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить транши Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС заявили о неспособности украинской стороны возвращать кредиты.

    «Деньги на финансирование Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – ФРГ, чье правительство из принципиальных соображений готово «выгребать» последние ресурсы на помощь украинской стороне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Германия, Польша и страны Балтии требуют разморозки российских активов в Бельгии, чтобы передать их Киеву. Но коррупционный скандал, естественно, затруднит дальнейшие переводы средств Украине. Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», – считает собеседник.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    13 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    @ EYEPRESS/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе села Глушковка в Харьковской области замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    Иностранные наемники прибыли в район села Глушковка Харьковской области для выполнения функций заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил об этом в ходе специального брифинга.

    Власти региона подчеркивают, что эти силы призваны препятствовать выводу украинских военных с позиций.

    По данным военной администрации, поля сражений на этом направлении приобретают всё большую напряженность, а привлечение иностранных наемников свидетельствует о нехватке собственных резервов ВСУ. Власти продолжают следить за развитием ситуации в Харьковской области, отмечая рост числа иностранных участников в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подразделение беспилотных систем «Флэш» пополнили наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США.

    13 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных.

    По словам Саакашвили, он является гражданином Украины и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ, работая под руководством Зеленского. Экс-президент напомнил, что украинский лидер уже восстанавливал ему гражданство в 2019 году, передает ТАСС.

    Саакашвили подчеркнул, что неоднократно заявлял о своем статусе как бывший глава Одесской областной госадминистрации и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ. Он считает, что находится в заключении «незаконно», и попросил Зеленского придать этому статусу соответствующие юридические последствия в рамках конфликта.

    Экс-президент добавил, что грузинские власти вновь перевели его из клиники в тюрьму. Саакашвили пояснил, что теперь оказался под присмотром того же персонала, который, по его словам, пытался его отравить еще в марте 2022 года.

    Накануне в Минюсте Грузии сообщили, что Саакашвили возвращен отбывать многолетнее наказание в тюрьму в Рустави.

    13 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В акватории Черного моря утром в четверг отразили атаку безэкипажных катеров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    Атака проводилась у Туапсе, один из катеров взорвался, взрыв повредил дома, добавили в оперштабе, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что при взрыве люди не пострадали.

    Несколькими днями ранее у Туапсе в Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера, ударная волна повредила окна и строения у берега, никто не пострадал.

    Также у берегов Краснодарского края происходил взрыв безэкипажного катера.

    13 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    Замглавы ВГА Харьковской области Лисняк: ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западной части Купянска ведутся ожесточенные уличные бои, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    По его словам, Купянск остается эпицентром самых сложных боев на текущий момент, передает ТАСС.

    Лисняк добавил, что западная часть города на правом берегу Оскола также стала одной из зон боев с ВСУ. Российские военные взяли под контроль несколько улиц в южной и западной частях, сообщил он.

    «Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая», – отметил Лисняк.

    Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег» сообщил, что Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает.

    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска.

    Во вторник ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    13 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
    Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Синельниково в Харьковской области, а группировка «Восток» – Даниловку в Днепропетровской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ около Хотени, Могрицы и Волфино в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском и Пролетаркой.

    При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две бронемашины, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов с матсредствами.

    В то же время подразделения группировки  «Восток» продолжали наступление вглубь обороны противника, освободив Даниловку в Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки Днепропетровской области и Равнополья Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, две бронемашины и десять автомобилей.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Куриловки, Петропавловки Харьковской области, Дроновки и Святогорска ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ под Купянском.

    В течении суток сорваны три контратаки подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ у Моначиновки Харьковской облаасти, 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах Осиново и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к Осколу и восстановить разрушенные переправы.

    В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, три миномета и три станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Краматорска, Северска и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 190 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и морской пехоты около Розы Люксембург, Вольного, Родинского, Шевченко и Белицкого ДНР.

    В Красноармейск штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

    Продолжается зачистка от украинских боевиков Рога в ДНР.

    Отражены десять атак 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. В итоге уничтожены до 30 украинских военнослужащих и шесть бронемашин, перечислили в оборонном ведомстве.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За последние сутки на красноармейском направлении уничтожены более 229 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Сухой Яр в ДНР. За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А до этого освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    13 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича

    Политолог Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины – плохая новость для Зеленского

    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    США, руководство ЕС и Венгрия, по сути, выступили едином фронтом с максимально негативной оценкой финансового положения дел Украины. Это плохая новость для Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в ЕС заявили о неспособности Украины возвращать кредиты.

    «США, как правило, обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и нечистоплотности, а европейцы защищают. Теперь же Европа заявила о слабой кредитной устойчивости Украины, чтобы показать Вашингтону и Киеву свою солидарность с американской стороной и единство Запада в оценке украинской власти», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «У США, руководства ЕС и Венгрии разные взгляды на энергетику, экономику, политику. Но в данном случае они выступили едином фронтом, сойдясь в оценке важнейшего для Киева трека – финансового. И оценка: «неудовлетворительно». Это звучит максимально плохо для Зеленского. Ему, по сути, велено сидеть и ждать приказа, пока Вашингтон и Брюссель договорятся о том, как дальше использовать Украину в противостоянии с Россией», – отметил он.

    По словам аналитика, американская сторона ратует за то, чтобы противостояние России прерывалось перемириями, переговорами, максимально затягивалось и обрастало гибридными формами. Европа же склоняется к максимально возможной эскалации, причем, непосредственно на поле боя. «Когда стороны сойдутся во мнениях, они донесут решение до Зеленского, и тот будет послушно исполнять», – продолжил аналитик.

    «В этой связи, конечно, хронологическое совпадение европейских заявлений и скандала с «кошельком» Зеленского – Миндичем неслучайно. Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому, у которого два выхода: беспрекословно исполнять любые приказы или отправляться, что называется, на «свалку истории», – заключил Скачко.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    13 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов

    Премьер Саксонии выступил за ограничение притока украинских беженцев

    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал рассмотреть меры по ограничению потока беженцев с Украины. Решение об этом премьер-министры федеральных земель Германии должны вынести в начале декабря.

    Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, представляющий Христианско-демократический союз, выступил за введение ограничений на прием беженцев с Украины, передает ТАСС.

    В интервью медиагруппе Funke он заявил о резком росте числа прибывающих в ФРГ украинцев в последние месяцы. По словам политика, эта динамика связана с решением украинских властей разрешить выезд мужчин от 18 до 22 лет во время военного положения.

    Кречмер подчеркнул, что Германия не может бесконечно расширять прием беженцев с Украины. По его словам, вопрос об ограничении их притока будет вынесен на рассмотрение конференции премьер-министров федеральных земель Германии 4 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина также планируют закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до конца года.

    В августе Киев ослабил ограничения на выезд, и почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины отправились в Польшу и Германию.

    Количество просителей убежища с Украины в Германии выросло в 10 раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

    13 ноября 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ
    Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с Владимиром Зеленским подчеркнул: руководство страны ждет от Киева решительных шагов по борьбе с коррупцией и дальнейших реформ в сфере верховенства закона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

    В ходе беседы официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин ожидает от Киева активных шагов в борьбе с коррупцией и продолжения реформ, особенно в части верховенства закона.

    Корнелиус передал слова Мерца: «Канцлер ФРГ подчеркнул ожидания правительства Германии в отношении того, что Украина будет энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона».

    Зеленский проинформировал Мерца о последних коррупционных расследованиях, в том числе об операциях по выявлению схем с участием ушедших в отставку членов правительства. Они также обсудили положение украинских беженцев, а Зеленский пообещал рассмотреть вопрос увеличения числа молодых украинцев, уезжающих в Европейский союз.

    В разговоре стороны договорились продолжать усилия по прекращению огня на Украине. Представитель правительства ФРГ добавил, что Берлин совместно с западными партнерами планирует усилить давление на Москву для запуска переговоров, в том числе за счет работы с замороженными российскими активами.

    На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию «Мидас», в ходе которой были обысканы экс-чиновники и главы украинских энергетических компаний.

    В ходе операции вскрыта схема по отмыванию 100 млн долларов, и предъявлены обвинения ряду лиц, среди которых друг и кум Зеленского Алексей Чернышов, а также бывший глава Минюста Миндич, который вскоре после начала следственных действий покинул Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о раскрытии на Украине украинской «военной мафиозной сети» с тысячами связей с Владимиром Зеленским и призвал Евросоюз прекратить ее финансирование.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Брюссель несколько лет финансирует украинское государство за счет средств европейского народа, несмотря на процветающую на Украине коррупцию.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг заявил о необходимости прекращения финансовой помощи Украине, так как выделяемые средства, по его мнению, питают коррупцию.

    13 ноября 2025, 10:17 • Новости дня
    В Италии обвинили Украину в совершении атаки на страну НАТО

    Профессор Джерачи: Подрывом «Северного потока» Украина атаковала страну НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Украина нанесла удар по инфраструктуре страны НАТО, взорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил бывший замминистра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

    Украина нанесла удар по инфраструктуре страны НАТО, взорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил бывший замминистра экономического развития Италии профессор Микеле Джерачи в соцсети Х, передает Lenta.ru.

    «Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина», – написал он.

    Ученый отметил, что власти Евросоюза и Италии обеспокоены тем, что Россия якобы ведет против европейцев гибридную войну.

    Издание The Wall Street Journal сообщило, что результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии.

    Обвиняемый в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» Сергей Кузнецов, находясь в итальянской тюрьме, объявил голодовку.

    СМИ указали, что Кузнецов мог руководить операцией по подрыву газопроводов.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала об «украинском следе» в подрыве «Северного потока».

