  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 249 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Глава ФНС предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Польша успешно провела испытания суборбитальной ракеты
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    5 комментариев
    25 ноября 2025, 08:15 • Новости дня

    По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Воздушная тревога объявлена на всей подконтрольной киевскому режиму части Украины, такие данные указало украинское министерство цифровой трансформации.

    Тревогу во всех регионах объявили почти в одно и то же время – около 7.50 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского ведомства.

    В понедельник в подконтрольной киевскому режиму Одессе после взрывов полностью остановились трамваи и троллейбусы.

    До этого жители Кривого Рога устроили митинг у здания горсовета и перекрыли дороги, они требовали изменить ситуацию с отключениями электричества.

    24 ноября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, официальной информации о мирном плане США нет, как и конкретики по переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не считает возможным обсуждение предложений по урегулированию ситуации на Украине, исходя из утечек СМИ о мирном плане США, передает ТАСС. Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает такие обсуждения некорректными и невозможными.

    Песков заявил, что Кремль не располагает официальной информацией о предложениях США по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента, любые серьезные вопросы должны обсуждаться только на основе информации из официальных источников, а появления в прессе не могут быть ориентиром для принятия решений.

    «Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», – добавил Песков.

    Он также подтвердил, что Россия сохраняет открытую позицию по вопросам переговоров по украинскому урегулированию, но конкретных контактов с США сейчас нет.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры делегаций США и Украины в Женеве самыми эффективными.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на этот план.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на усиление политического давления со стороны США, подчеркнув, что Киев намерен добиваться выгодных компромиссов в переговорах.

    Зеленский в своем видеообращении к украинцам назвал текущий этап переговоров с Соединенными Штатами критическим моментом, передает ТАСС. Президент Украины отметил, что сейчас наблюдается значительный шум в средствах массовой информации и усиливается политическое давление на Киев.

    «Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», – заявил Зеленский в ходе обращения. Он подчеркнул, что Киев в переговорах с американскими партнерами будет стремиться находить компромиссы, которые должны способствовать укреплению Украины, а не ослаблению страны.

    Зеленский добавил, что украинские власти продолжают работать с США для достижения оптимальных для государства соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают сведениями о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Представители США и Украины заявили о значительном прогрессе в ходе консультаций в Женеве.

    Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который Москва готова обсуждать.

    Комментарии (5)
    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военный Николай Бабчук, сдавшийся в Красноармейске, обратился к служившим с советом сложить оружие и сохранить себе жизнь, его призыв опубликовало Минобороны России.

    Бабчук оказался в плену после неудачной попытки выйти из окруженного российскими войсками Красноармейска, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что вместе с товарищами покинул позиции из-за плохих условий, но двое сослуживцев были убиты при попытке сопротивления бойцам группировки войск ВС России «Центр». Сам он решил не рисковать жизнью и сдаться в плен.

    Бабчук рассказал, что снабжение в окруженном городе поступало крайне редко, раз в неделю. По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать воду и еду, а любые обращения к командованию о ротации оставались без ответа.

    «Надоело. На командование выходишь, говоришь, смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю», – сообщил он.

    Пленный порекомендовал своим бывшим сослуживцам не пытаться прорываться из окружения, а сдаться, чтобы сохранить жизнь.

    «Из Красноармейска вы не проберетесь. Лучше вам сдаться и быть живыми. Хоть накормят, будет человеческое отношение. Не будете голодать», – указал он.

    До этого Бабчук сообщал, что в украинском подразделении под Красноармейском 20 бойцов самовольно покинули часть.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные заняли значительную часть Красноармейска, ВСУ оказались в котле и несут существенные потери.

    Также российская армия срывала попытки украинских военных деблокировать выход из Красноармейска.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил об оставшихся нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    @ Sergei Grits/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Важные вопросы, связанные с переговорами между США и Украиной, все еще остаются открытыми, передает ТАСС.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что главные спорные пункты переговоров требуют дальнейшего обсуждения на уровне Евросоюза и НАТО.

    По словам Стубба, он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским утром в понедельник. «Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы», – написал Стубб в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он добавил, что любые решения, подпадающие под компетенцию ЕС или НАТО, будут рассматриваться и приниматься членами этих организаций в индивидуальном порядке. По словам финского лидера, до окончательных договоренностей пока далеко, и процесс требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (8)
    24 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время

    Лукашенко спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым глава государства заявил: «Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами». Видеофрагмент встречи Лукашенко с Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Axios сообщил, что на прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    Комментарии (18)
    24 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Близкие советники главы киевского режима Владимира Зеленского опасаются, что визит в США приведет к новой ссоре с президентом США Дональдом Трампом и осложнит переговоры по мирному плану, пишет издание Financial Times.

    По данным издания Financial Times, окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, чтобы не портить ход переговоров по предлагаемому мирному плану США, передает РИА «Новости». По информации издания, советники Зеленского опасаются, что очередная встреча с президентом Дональдом Трампом может привести к новой ссоре и подорвать достигнутый ранее прогресс.

    Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для переговоров с Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Однако украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что такая встреча на этой неделе официально не планируется.

    Как отмечают журналисты Financial Times, пока неясно, хочет ли Трамп получить личное одобрение Зеленского под своим мирным планом. Напомним, американские и украинские делегации уже обсуждали этот план на встрече в Женеве.

    Ранее Владимир Зеленский отметил усиление политического давления со стороны США и подчеркнул, что Киев будет добиваться выгодных компромиссов на переговорах.

    Представители США и Украины заявили, что консультации в Женеве были крайне продуктивными, а позиции сторон значительно сблизились.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устроит предложение Вашингтона.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    Комментарии (5)
    24 ноября 2025, 11:50 • Новости дня
    Ермак опубликовал заявление Украины и США после встречи в Женеве

    Ермак сообщил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану

    Tекст: Вера Басилая

    Представители США и Украины сочли консультации в Женеве крайне продуктивными и отметили значительный прогресс в согласовании позиций, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал совместное заявление Украины и США после переговоров в Женеве, передает «Газета.Ru».

    По словам Ермака, обе делегации сочли консультации крайне продуктивными и отметили значительный прогресс в согласовании позиций. В заявлении подчеркивается, что были определены четкие дальнейшие шаги по реализации мирного плана, предложенного США.

    Кроме того, украинская сторона выразила благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за активную помощь и поддержку в вопросах урегулирования.

    Напомним, накануне США потребовали от Киева заявления в поддержку мирного плана Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в отсутствии благодарности за усилия США.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной. Марко Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на американский план по Украине.

    Комментарии (5)
    24 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Малиновки, Гуляйполя, Воздвижевки, Доброполья в Запорожской области и Отрадного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две бронемашины и израильскую радиолокационную станцию RADA.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Мирополья, Ездецкого, Алексеевки, Андреевки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Нестерным и Вильчей.

    Противник потерял более 135 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, два склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Кучеровки, Глушковки, Куриловки, Богуславки, Нечволодовки, Нового Мира, Подолов в Харьковской области, Красного Лимана, Диброва и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, включая американский М113, пять бронемашин, в том числе три американских бронеавтомобиля HMMWV, две самоходные артустановки, румынская пусковая установка РСЗО APR-40 и девять станций РЭБ. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Кривой Луки, Николаевки, Степановки, Краматорска, Васюковки, Иванополья и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 235 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады спецназначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Артемовки, Торецкого, Доброполья, Сергеевки, Белицкого, Родинского в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку Ровного, отчитались в Минобороны.

    Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 35 украинских военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.

    За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть бронемашин и 155-мм американская гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. Днем ранее они освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

    За прошлую неделю были освобождены 16 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Анголе на полях саммита с Африканским союзом в 12.30 мск соберутся лидеры Евросоюза для обсуждения мирного плана по Украине, сообщило Reuters.

    Экстренный саммит Евросоюза по мирному плану для Украины начнется в столице Анголы Луанде в 12.30 мск, передает ТАСС. Встреча проходит в рамках планового совместного саммита ЕС и Африканского союза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта инициировал внеплановую дискуссию по Украине на саммите. Лидеры некоторых европейских стран, которые не прибыли в Анголу лично, участвуют в обсуждении по видеосвязи.

    Повестка саммита посвящена оценке американского мирного предложения по урегулированию ситуации на Украине и координации позиции Евросоюза по данному вопросу.

    Ранее Кошта сообщил, что на саммите в Анголе лидеры ЕС будут обсуждать предложенный США план урегулирования на Украине.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что после переговоров США и Украины остаются существенные нерешенные вопросы.

    На саммите G20 в ЮАР европейские лидеры раскритиковали предложения Трампа по Украине и призвали их скорректировать из-за спорных уступок России.

    Позже Европейский союз предложил свой план урегулирования конфликта на Украине, который содержит 24 пункта, предусматривает контроль третьих стран и постепенное снятие санкций с России.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ознакомлена с одним из вариантов плана урегулирования на Украине, содержащим 28 пунктов некоторые положения этого плана представляются вполне приемлемыми, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, многие пункты плана урегулирования ситуации на Украине, который обсуждался на Аляске по инициативе США, приемлемы для России, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москве был представлен один из вариантов документа, и он во многом соответствует ранее достигнутым пониманиям.

    Ушаков подчеркнул, что проект состоит из 28 пунктов, и по ряду вопросов необходим детальный диалог, которого пока не было.

    Он указал, что нынешняя версия плана требует серьезного обсуждения с российской тороны, с украинской стороны, с американской и с европейской.

    По его словам, документ будет дорабатываться и меняться по мере обсуждений, и в данный момент ни одна из сторон не начинала официальных консультаций с Россией по этому поводу.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с американским планом по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на этой неделе диалог по предложению Вашингтона не запланирован, а официального документа Москва не получала.

    Песков также подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и в Кремле нет официальной информации по деталям переговоров.

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА

    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Собянин: Уничтожен атаковавший Москву беспилотник
    Собянин: Уничтожен атаковавший Москву беспилотник
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Беспилотник уничтожен, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника.

    За прошлую неделю над страной нейтрализовали более 570 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    Ермак поручил готовить дело против главы антикоррупционной прокуратуры Украины

    Ермак поручил открыть дело против главы антикоррупционной прокуратуры Украины Клименко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак через некоторое время после начала антикоррупционной операции «Мидас» поручил правоохранительным органам подготовить дело в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, сообщило издание «Украинская правда».

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поручил силовикам подготовить уголовное дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко после старта операции «Мидас», передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    По информации источников, это произошло после встречи Зеленского с главами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП.

    На встрече, как отмечает издание, диалог не получился: «Разговор не пошел», – цитирует «Украинская правда» слова своего источника. После этого Ермак поставил задачу правоохранителям подготовить подозрение Клименко в совершении ряда правонарушений.

    Источники в правоохранительных органах рассказали, что офис Зеленского стал обвинять антикоррупционные структуры Украины в работе не столько на Россию, сколько на США. По их мнению, США якобы оказывают давление на Украину, настаивая на подписании для Киева «невыгодного мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине выявили хищения миллионов гривен, которые сравнили с годовыми тратами бригады ВСУ.

    Власти страны объявили в розыск бизнесменов Миндича и Цукермана в связи с делом о коррупции.

    Олег Царев пояснил, что президент Зеленский еще в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Миндича.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Мэр сообщил о росте числа жертв атаки БПЛА в Сызрани до трех человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по промышленному предприятию в Сызрани количество погибших возросло до трех, еще два человека находятся в больнице.

    Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие в Сызрани увеличилось до трех человек, передает ТАСС. Еще двое пострадавших остаются на лечении в больнице.

    Мэр города Сергей Володченков уточнил, что трагедия произошла в ходе самой крупной вражеской атаки БПЛА на город с начала проведения спецоперации на Украине.

    «Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», – заявил мэр.

    Ранее сообщалось, что после падения БПЛА 22 ноября скончались два человека, еще двое были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения беспилотника в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

    За ночь ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и Черным морем. В Ростовской области ПВО сбили несколько беспилотников, а в Сызрани отразили попытку атаки на промышленное предприятие.

    Комментарии (0)
    Главное
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    Подростку предъявили обвинение после нападения с ножом на охранника в Москве
    Колесник: Брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит духу
    Си Цзиньпин назвал возвращение Тайваня частью послевоенного порядка
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы
    Комментатор Шнякин передал слова Алдонина из клиники
    Брижит Бардо госпитализировали во Франции

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации