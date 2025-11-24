В Одессе после взрывов остановился электротранспорт

Tекст: Вера Басилая

Электротранспорт в Одессе перестал курсировать после серии взрывов. Муниципальное предприятие «Одессгорэлектротранс» распространило сообщение о полной остановке трамваев и троллейбусов, не указав сроков возобновления движения, передает ТАСС.

По данным СМИ, в понедельник вечером в Одессе прогремело два взрыва, что привело к частичному отключению электроэнергии и возгоранию. Сообщается о повреждении ТЭЦ.

Также сразу несколько взрывов произошло в Харьковской области, где введена воздушная тревога. Местные издания информируют о более чем трех взрывах.

В городе Сумы частично пропал свет и отключилось водоснабжение – информация об этом опубликована главой городской военной администрации Сергеем Кривошеенко.

«Часть Сум обесточена», – написал он в телеграм-канале, добавив, что водоканал работает на резервном питании и восстанавливает подачу воды.

Ранее жители Кривого Рога собрались на митинг у здания горсовета и перекрыли дороги, требуя изменить ситуацию с отключениями электричества.

Министерство образования Украины предложило закрыть школы на зиму из-за постоянных отключений света и отсутствия отопления.

Глава «Укрэнерго» заявил, что графики отключения электроэнергии могут сохраниться на всю зиму из-за массового повреждения энергетической инфраструктуры.

