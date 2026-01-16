  • Новость часаФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Севастополе
    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    Венесуэльская оппозиционерка подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Небензя призвал Запад снизить градус истерии вокруг Ирана
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию
    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света
    Игорь Караулов
Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев
Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев
Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    16 января 2026, 11:01
Новости дня

    Politico: АдГ вынуждена дистанцироваться от Трампа

    Politico: АдГ вынуждена дистанцироваться от Трампа
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» публично выступило с критикой политики президента США Дональда Трампа на фоне падения популярности американского президента среди немцев.

    Лидеры АдГ начали пересматривать свою позицию по отношению к Трампу после недовольства немецкой общественности его заявлениями о Гренландии и действиями в Венесуэле, пишет Politico.

    Алиса Вайдль, один из лидеров партии, заявила, что Трамп «нарушил фундаментальное предвыборное обещание» о невмешательстве в дела других стран.

    Еще один лидер АдГ Тино Крупалла, выступил частично в защиту Трампа, сославшись на его попытки отстаивать интересы США в собственной «сфере влияния», но осудил применяемые методы, подчеркнув, что «методы дикого запада неприемлемы, и цель не всегда оправдывает средства».

    Издание отмечает, что подобная критика стала редкостью для руководства АдГ, ранее активно стремившегося к тесным связям с администрацией Трампа для преодоления политической изоляции в Германии.

    Тем не менее, слабая поддержка американского президента среди немцев вынудила руководство партии занять более осторожную позицию. Согласно опросу ARD-DeutschlandTrend, только 12% немцев положительно оценивают работу Трампа, и лишь 15% считают США надежным партнером.

    Стратегия сближения с Трампом ранее приносила плоды: после признания АдГ экстремистской организацией германскими спецслужбами, госсекретарь США Марко Рубио назвал это «тирании под маской».

    Ранее СМИ сообщили, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс якобы не собирается принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году.

    Также исследование общественного мнения показало, что президент США Дональд Трамп остается непопулярным у европейцев, в том числе у сторонников правых партий, которых он считает союзниками.

    15 января 2026, 13:03
Новости дня
    СК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    СК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следствие не нашло подтверждений взаимосвязи между делом об убийстве главу управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова и делом об убийстве двух сотрудников ДПС в столице, сообщила глава 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК по Москве Ольга Куликова.

    Дела об убийстве Сарварова и о гибели сотрудников ДПС не связаны между собой, сказала Куликова в интервью «Московскому комсомольцу».

    «Это разные уголовные дела с разными обстоятельствами и доказательной базой. Они расследуются отдельно», – добавила она.

    В конце декабря сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве. Взрыв случился, когда полицейские приблизились к служебной машине из-за подозрительного человека рядом.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 19:22
Новости дня
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы

    Эксперт Эйсмонт связал экстренное возвращение экипажа МКС с психологическими перегрузками

    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    @ nasa.gov

    Tекст: Татьяна Косолапова

    За всю историю пилотируемых космических полетов не было случаев экстренного возвращения экипажей на Землю из-за внезапной болезни. Но вопросы здоровья космонавтов не ограничиваются только медицинскими показателями – особую сложность представляют психологические нагрузки, которые далеко не всегда выносятся в публичное поле, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя первое в истории экстренное возвращение астронавтов с МКС.

    Впервые в истории Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) провело «медицинскую эвакуацию» экипажа с Международной космической станции (МКС). Так на Землю успешно вернулся американский корабль Crew Dragon, на борту которого в том числе находился российский космонавт Олег Платонов, досрочно завершивший миссию Crew-11. 

    «За всю историю космических полетов, начиная с Гагарина, не было случаев, когда космонавтов приходилось бы экстренно возвращать на Землю из-за внезапно проявившейся болезни. Таких ситуаций не только не зарегистрировано – их вообще не было. И это говорит прежде всего о том, что система медицинского отбора и контроля здоровья космонавтов работает чрезвычайно надежно», – говорит Эйсмонт.

    Он отмечает, что это особенно показательно, если учитывать, что продолжительность полета далеко не всегда поддается точному прогнозу. В ряде случаев экипажи задерживались на орбите более чем на полгода сверх запланированного срока, а общее время пребывания в космосе превышало полтора года. Поэтому человека необходимо обследовать заранее так тщательно, чтобы быть уверенным: даже в столь необычных условиях он сохранит здоровье на протяжении всего длительного полета. Это действительно сверхсложная задача, и тот факт, что ее до сих пор удавалось успешно решать, свидетельствует о высокой эффективности созданных систем отбора и контроля.

    «Строгий отбор космонавтов объясняется еще и тем, что они являются эталонами здоровья. Космонавты не только выполняют технические и научные исследования на орбите, на них также проводят медицинские эксперименты, результаты которых используются для разработки методик, применимых уже на Земле. В условиях космоса можно получать особенно «чистые» данные, поскольку испытуемые тщательно отобраны и находятся под постоянным контролем. Поэтому требования к их физическому состоянию постоянно ужесточаются», – делится эксперт.

    «Говоря о здоровье, нельзя ограничиваться только физическим состоянием. Существуют и психологические нагрузки, и с ними все значительно сложнее. Подобные проблемы редко предаются огласке, но они бывали, и их преодоление было не менее трудной задачей, чем медицинский отбор», – поясняет ученый.

    «В нынешнем случае официально было заявлено, что речь не идет о травме. Причиной стала болезнь, которую не удалось заранее предсказать, несмотря на длительное и тщательное медицинское обследование. Комиссия всегда оценивает состояние космонавта с расчетом на месяцы вперед, и до сих пор такие прогнозы оказывались точными», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава НАСА сообщил, что все члены экипажа Crew-11, включая астронавта с медицинскими проблемами, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59
Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 20:23
Новости дня
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организатор убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины, говорится в решении Верховного суда России по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову (включен в перечень террористов и экстремистов в России).

    «В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство», – сказано в документе, передает ТАСС.

    Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием выяснилось, что денежные средства ему переводило то же лицо, что и Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в России), осужденной за убийство Татарского.

    Материалы дела Треповой ранее указывали, что организатор преступления является агентом СБУ.

    В апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге.

    В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского.

    В сентябре 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному заключению за покушение на Прилепина.

    Комментарии (18)
    15 января 2026, 18:38
Новости дня
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    @ Philippe Magoni/Pool/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время обращения к военным французский президент Эммануэль Макрон появился с заметным покраснением глаза, вызвав волну обсуждений в соцсетях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом, что вызвало удивление у французов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFM. Глава государства попытался сгладить ситуацию шуткой, заявив: «Это совершенно безобидно, воспринимайте как отсылку к «глазу тигра».

    Газета Le Parisien уточняет, что Елисейский дворец объяснил внешний вид Макрона разрывом небольшого кровеносного сосуда в глазу. Представители администрации подчеркнули отсутствие угрозы для здоровья президента.

    Тем временем пользователи социальных сетей обсуждают произошедшее и строят различные догадки о причинах изменения внешности президента. Одна из популярных версий – семейные проблемы, якобы связанные с его супругой Брижит Макрон. В Елисейском дворце подобные слухи комментировать не стали.

    Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    Комментарии (33)
    15 января 2026, 19:47
Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 19:54
Новости дня
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

    Направлено в суд дело об убийстве депутата Госдумы Горячева в 1997 году

    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году.

    Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

    По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

    «В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

    В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

    В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

    Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

    Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.


    Комментарии (9)
    15 января 2026, 14:14
Новости дня
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось фото сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, которого выявила Федеральная служба безопасности Россиив посольстве Великобритании в Москве.

    Федеральная служба безопасности России распространила фото незаявленного сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, передает ТАСС.

    ФСБ отмечает, что выявление британского агента стало результатом контрразведывательной работы. Ведомство подчеркивает, что продолжит противодействие деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.

    ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал под дипломатическим прикрытием. Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    Россия заявила о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после этого инцидента.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (11)
    15 января 2026, 14:29
Новости дня
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    Комментарии (14)
    15 января 2026, 17:52
Новости дня
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку

    Премьер Республики Сербской подал в отставку ради переизбрания

    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    @ vladars.rs

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Республики Сербской Саво Минич сложил полномочия, однако его кандидатуру вскоре намерены вновь предложить на должность премьер-министра.

    Премьер-министр Республики Сербской Саво Минич объявил о своей отставке, передает ТАСС. Минич пояснил, что возвращение мандата согласовано с политическим руководством и связано с внутренними процессами в республике.

    «Я вернул свой мандат. Это часть политических процессов, согласованных со всеми, кто находится у власти. Я уже знаю, что меня [вновь] выдвинут на пост премьер-министра. Мы даем институциональный ответ тем, кто сеет тьму, создает кризис и неопределенность. Мы завершим это в рекордно короткие сроки и продемонстрируем политическую ответственность, которую никто в регионе не может проявить», – заявил Минич на пресс-конференции.

    Глава правительства подчеркнул, что не допустит появления правового вакуума в Республике Сербской. По его словам, в ближайшее время в составе правительства ожидаются структурные изменения и частичная реконструкция кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ноябре на выборах президента в Республике Сербской Синиша Каран набрал свыше 50% голосов.

    МИД России поддержал курс нового руководства Республики Сербской и отметил, что жители региона не допустили внешнего вмешательства при голосовании. Позже США объявили о закрытии своего консульства в Республике Сербской.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 05:15
Новости дня
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    @ Srg36/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвестиционный фонд в США Noble Capital RSD подал иск в окружной суд по округу Колумбия к России, Минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния на 225 млрд долларов за долги по облигациям времен Российской Империи, говорится в документе.

    «Российская Федерация, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг её правительством-предшественником, правительством Российской Империи. Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных правительством Российской Империи для государственных инвесторов в Соединенных Штатах («Российские суверенные облигации»), – сказано в электронной архивной копии иска от июля 2025 года.

    Noble Capital требует выплаты долга в более чем 225,8 млрд долларов. Инвестфонд сообщает, что в декабре 1916 года правительство Российской Империи продало государственные облигации государственным инвесторам в Соединенных Штатах на основную сумму 25 млн долларов с процентами в размере 5,5% годовых и сроком погашения пять лет (т.е. «Российские суверенные облигации»).

    Задолженность, о которой свидетельствует инвестфонд, Россия может погасить за счет заблокированных в виду санкций после 2014 и 2022 годов суверенных активов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Евросоюз попытался реализовать схему по изъятию российских активов, но эта инициатива обернулась унижением для евробюрократии. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Комментарии (29)
    15 января 2026, 16:05
Новости дня
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями
    @ Kin Cheung/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    На сорокалетних мужчин без семьи иногда косо смотрят женщины. Однако бывает так, что отсутствие семьи и детей к 40 годам – это образ жизни, осознанный выбор или стечение обстоятельств, рассказали москвичи газете ВЗГЛЯД.

    «Мужчина в 40 лет без семьи и детей, это скорее провал. В этом возрасте уже должно быть и то, и другое», – считает один из опрошенных. Другой прохожий добавляет: это может быть следствием веяния современной культуры. «На мой взгляд, это плохо. Все-таки семья – это важно, здорово и весело. У меня трое дочерей, и я очень рад», – пояснил собеседник.

    Однако тут стоит разобраться, что стало причиной одиночества человека, полагают горожане. «На сорокалетних мужчин без семьи обычно косо смотрят женщины. Это ненормально, что он к 40 годам не сумел выстроить отношения», – признается девушка. «Но бывает так, что мужчина в этом возрасте уже имеет детей и находится в разводе. Это уже иная ситуация. Тут нужно оценивать индивидуально», – уточняет она.

    «В 40 лет мужчина может только почувствовать себя в расцвете сил и начать свой семейный путь», – оппонирует другая москвичка. «Мужчина в 40 лет без семьи – это образ жизни. Он уже зрелый человек и знает, чего хочет от жизни. Также он осознает компромиссы, на которые не готов идти», – соглашается с ней другой респондент.

    «В этом вопросе все очень индивидуально. У каждого своя судьба, которая складывается по-разному. Порой кто-то не заводит семью до 40 лет из личных принципов, а кто-то – вынужденно, под влиянием обстоятельств», – резюмирует другой собеседник.

    Ранее москвичи назвали причины занятости на двух и более работах.

    Комментарии (16)
    15 января 2026, 15:16
Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (9)
    15 января 2026, 19:59
Новости дня
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    «Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал он, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает РИА «Новости». Его слова приводит телеканал BFMTV. Макрон подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

    Напомним, Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом.

    На прошлой неделе в результате удара Вооруженных сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    Комментарии (24)
    15 января 2026, 20:07
Новости дня
    Ельцин-центр убрал информацию о Ройзмане, Макаревиче и Муратове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В экспозиции музея Ельцин-центра больше нет информации о экс-мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане (иноагент), экс-главреде «Новой газеты» Дмитрии Муратове (иноагент) и основателе рок-группы «Машина времени» Андрее Макаревиче (иноагент) из-за изменений законодательства.

    Сотрудники пресс-службы Ельцин-центра подтвердили исчезновение упоминаний о Евгении Ройзмане, Андрее Макаревиче и Дмитрии Муратове, передает Ura.ru.

    Представитель музея заявил: «Действительно, в прошлом году были перемонтированы некоторые медиапрограммы музея в связи с вступившим в силу законом, запрещающим любую просветительскую деятельность лицам, внесенным в реестр Минюста».

    Обновления в экспозиции связаны с изменениями законодательства, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года. Закон ограничивает возможность просветительской работы для лиц, признанных иностранными агентами Минюстом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил первому заместителю исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмиле Телень штраф 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС России.

    Комментарии (24)
    15 января 2026, 15:06
Новости дня
    В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал

    Сенатор Джабаров: Дипломатическая эскалация с Россией ударит по самой Британии

    В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В рамках раскручивающегося шпионского скандала Лондон может выслать кого-то из российских граждан, чтобы сохранить лицо. Но этим британцы запустят процесс эскалации, которая больнее ударит по самой Британии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее покинуть Россию было предписано незаявленному сотруднику британских спецслужб Дэвису Гарету Самьюэлю.

    «Если ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатов в ходе контрразведывательной работы, то он явно занимался чем-то значительным. Возможно, собирал секретную информацию или вербовал агентуру. К тому же, вероятно, он был пойман с поличным. При наличии слабой доказательной базы Россия не будет никого высылать», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом нельзя недооценивать даже одного вредоносного шпиона. Он может наладить каналы связи с кем-то из наших граждан, склонить к сотрудничеству. В целом Британия давно и плотно ведет деструктивную и даже подрывную деятельность против России. Кроме того, в приграничных с нами государствах в большинстве антироссийских проектов так или иначе задействована «англичанка», – напомнил парламентарий.

    «В этой связи важно предупреждение Москвы о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии. Лондон может выслать кого-то из наших граждан, чтобы сохранить лицо. Тогда Россия может принять меры в отношении еще нескольких британцев. И это уже будет сильно не в интересах Соединенного Королевства. Так что, думаю, оно не пойдет на усугубление ситуации», – подчеркнул спикер.

    Ранее ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб. Им оказался 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.

    «На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. ФСБ России продолжит противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами», – сообщает служба.

    В этой связи в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Британии в России Дейни Долакиа, которой заявлен решительный протест, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    Ее предупредили, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, и что «бескомпромиссная линия будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны». «Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ», – указывает МИД.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерениях Евросоюза и Британии создать в Европе систему, враждебную интересам России. Напомним, Британия занимает первое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (5)
    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Почем гренландцы будут согласны продать свою родину

    Сколько стоит Гренландия? Этот вопрос впервые в истории получает практическое воплощение, его всерьез рассматривает руководство Соединенных Штатов. Сколько стоит этот арктический остров, какая сумма может достаться каждому его обитателю – и как эта процедура может быть реализована в реальности? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

