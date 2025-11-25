Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина превысил 500 млн рублей
Сумма материального ущерба по уголовному делу в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который обвиняется в мошенничестве особо крупного размера достигает 500 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.
«По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», – рассказал источник ТАСС.
В материалах дела также указано, что Андрей Разин объявлен в межгосударственный розыск.
Днем ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанном с присвоением денежных средств из лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным. В марте Промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».