Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина превысил 500 млн рублей

Tекст: Катерина Туманова

«По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», – рассказал источник ТАСС.

В материалах дела также указано, что Андрей Разин объявлен в межгосударственный розыск.

Днем ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанном с присвоением денежных средств из лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным. В марте Промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».