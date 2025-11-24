Азаров напомнил об отсутствии у Зеленского прав на сделку с Францией по Rafale

Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Азаров напомнил об отсутствии у Зеленского прав на сделку по Rafale
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Владимира Зеленского в нарушении конституционных полномочий при подписании соглашения с Францией о покупке истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T.
«Формально какие-то там бумажки подписал, которые вообще он не имел права подписывать по Конституции Украины… Имущественные договоры подписывает руководитель правительства или человек, которому поручено руководителем правительства», – заявил он РИА «Новости».
Азаров уточнил, что на Украине по Конституции кабинет министров является главным исполнительным органом власти, а президент – глава государства, который в хозяйственные или в экономические вопросы не вникает.
«А он взял и подписал, как обычно, нарушив Конституцию», – добавил экс-премьер Украины.
Напомним, 17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали в Париже декларацию о намерениях, предусматривающую закупку Киевом 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журнал MWM заявил, что истребители Rafale бесполезны для Украины, с чем согласился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который так же заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского от 17 ноября о поставках истребителей.