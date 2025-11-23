Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Российские силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков
Силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков
Десятерых оставшихся в живых штурмовиков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из четырех тысяч представили к награде тряпочными шевронами с пафосной надписью, рассказали российские представители силовых структур.
«Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами пафосной надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), – сообщил РИА «Новости» источник.
Он пояснил, что такую «награду» теперь получают участники штурмовых действий. По словам информатора, бригада ВСУ, численность которой составляла 4 тыс. военнослужащих, восстанавливает боеспособность после ожесточенных боев.
Источник считает удивительным, что от бригады штурмовиков ВСУ остались только десять человек, где же остальные участники «мясных штурмов»?
«Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «10» выглядит очень печально», – признался представитель российских силовиков.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами. Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, сообщили российские силовики. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.