Tекст: Антон Антонов

Ожесточенные встречные бои продолжаются на Сумском направлении. Штурмовые подразделения «Северян» продвинулись до 1 тыс. м вглубь Сумской области. ВСУ провели две контратаки в районе Алексеевки и Варачино, но обе завершились безрезультатно: украинские войска отошли на исходные позиции.

На Теткинском и Глушковском участках российские артиллерия и расчеты FPV наносили удары по укрытиям с живой силой ВСУ в районах Искрисковщины и Рыжевки, сообщил «Северный Ветер».

На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжают освобождение Волчанска, где продвижение на шести участках составило 400 м. Российские подразделения действуют при поддержке авиации, артиллерии, «Гераней», «Солнцепеков».

В районе Синельниково российские войска заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись до 300 м. На участке фронта Меловое-Хатнее ударами российской авиации и беспилотников уничтожены позиции украинских подразделений в районах Колодезного и Гнилицы. В Липцах российские военные выявили и уничтожили радиоэлектронное оборудование противника.

«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской), двое взято в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» приступили к зачистке лесных массивов у освобожденного Двуречанского. Офицерский состав ВСУ начал экстренную эвакуацию из поселка Вильча, который находится южнее Волчанска, «на более безопасное расстояние».