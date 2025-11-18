«Северяне» приступили к зачистке лесных массивов у освобожденного Двуречанского

Tекст: Антон Антонов

«На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», овладев Двуречанским, приступили к зачистке прилегающих лесных массивов и продвинулись на 400 м», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Ударами беспилотников «Герань-2» уничтожены позиции ВСУ в районе Великого Бурлука. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано. Российские артиллерия и расчеты FPV наносили удары по ВСУ в Липцах и окрестностях.

Ожесточенные бои продолжаются в Волчанске и окрестностях. «Северяне» продвинулись в южной части Волчанска и за сутки прошли на левом берегу реки Волчья до 300 м. В лесу западнее Синельниково взят под контроль опорный пункт ВСУ с общим продвижением до 500 м.

На Сумском направлении российская авиация возобновила интенсивные атаки на позиции ВСУ. В ходе боев в лесополосах штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на трех направлениях вглубь Сумской области до 300 м. В районе Андреевки авиация нанесла поражение украинским позициям.

На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ в районе Искрисковщины.

«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области. В Сети появилось видео, на котором российский военнослужащий держит государственный флаг в освобожденном Двуречанском.