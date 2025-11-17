  • Новость часаМинобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение
    В России объяснили желание Японии примириться с Китаем
    Грузинский эксперт назвал «заботу» Украины о Саакашвили «показухой для братвы»
    Том Круз впервые за 40-летнюю карьеру получил «Оскар»
    Российские войска освободили Двуречанское, Платоновку и Гай
    Туск заявил о диверсии на польской железной дороге
    Лукашенко допустил строительство второй АЭС для юго-запада России
    В Германии начали обсуждать распад правящей коалиции
    Экс-премьер Бангладеш приговорена к смертной казни
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    17 ноября 2025, 16:04 • Новости дня

    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском

    Tекст: Ольга Иванова

    В сети появилось видео, где российский военнослужащий держит государственный флаг в освобожденном военными населенном пункте Двуречанск в Харьковской области.

    Минобороны России опубликовало видео, на котором российский военнослужащий устанавливает флаг России в освобожденном Двуречанском Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В сообщении к видеоматериалу указано, что бойцы 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» провели операцию по освобождению населенного пункта при поддержке артиллерии и операторов подразделения беспилотных систем.

    Министерство обороны уточнило, что беспилотники выявляли маршруты техники и личного состава ВСУ, а FPV-дроны уничтожали цели, тем самым лишая противника логистической поддержки. В ведомстве подчеркнули: «Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ, а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника логистики по доставке живой силы, боеприпасов и провизии на линию боевого соприкосновения».

    Завершив освобождение, российские военнослужащие организовали зачистку зданий, подвальных помещений и ближайших районов от остатков украинских формирований. На данный момент подразделения продолжают закрепление позиций в Двуречанском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области.

    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    17 ноября 2025, 08:14 • Новости дня
    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске

    Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске

    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинского спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по позициям своих же военных, что привело к потерям среди сослуживцев, заявил участвовавший в попытке высадки десанта в Красноармейске пленный Руслан Шахун.

    Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.

    По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.

    «По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.

    Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен, ему оказали первую медицинскую помощь.

    Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    17 ноября 2025, 08:07 • Новости дня
    Стало известно о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Кимаковский сообщил о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 144-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя предпринимают попытки покинуть позиции малыми группами из-за высокого уровня огневого воздействия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группы 144-й бригады ВСУ стремятся покинуть свои позиции в районе Гуляйполя, передает ТАСС.

    Кимаковский подчеркнул ухудшение положения украинских военных из-за интенсивного огневого давления.

    Он добавил: «Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего. Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству». Кимаковский уточнил, что украинские военные отходят малыми группами, чтобы избежать значительных потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Эксперты отмечали, что взятие Яблокова обеспечило продвижение ВС России к Гуляйполю.

    ВСУ ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    17 ноября 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области, Южная группировка освободила Платоновку в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Гай в Днепропетровской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ около Алексеевки, Катериновки, Кондратовкаи, Новой Сечи и Шевченково в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Жовтневым, Колодезным и Малиновкой.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Райгородока и Северска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» освободили Гай в Днепропетровской области и нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Остаповского, Радостного в Днепропетровской области, Воздвижевки и Червоного в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Куриловки, Петропавловки, Путниково в Харьковской области и Дроновки в ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска. В течение суток были сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе Благодатовки и 15-й бригады нацгвардии под Великой Шапковкой, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, канадская бронемашина Senator, четыре станции РЭБ.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, британская 105-мм гаубица L-119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Гришино, Кучерова Яра, Новоалександровки, Октябрьского, Родинского и Торского в ДНР, Демурино и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное, отчитались в Минобороны.

    Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

    В итоге уничтожены до 25 украинских военнослужащих и бронемашина.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города.

    Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

    Накануне российские войска также освободили Ровнополье в Запорожской области, а за день до этого Яблоково в Запорожской области.

    17 ноября 2025, 06:20 • Новости дня
    Отражены контратаки ВСУ под Купянском

    Марочко: ВС России сорвали атаки элитных подразделений ВСУ под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не достигли результата, ВС РФ нанесли ощутимый ущерб противнику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ предприняли попытку деблокировать окруженные подразделения в районе Купянска Харьковской области, причем Киев привлек к этим операциям элитные соединения ВСУ, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул: «В районе населенного пункта Купянск Харьковской области наши подразделения продолжали уничтожение окруженной группировки вооруженных формирований Украины. Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений, в том числе проводя контратаки на данном участке». По его словам, элитные части ВСУ не смогли изменить ситуацию, а их действия были сорваны армией России, которая нанесла ощутимый урон по личному составу и технике противника.

    Эксперт также отметил, что в течение минувшей недели на краснолиманском и северском направлениях российские силы успешно уничтожали противника и закреплялись на новых рубежах, развивая тактическое преимущество в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки. Реактивные системы залпового огня «Ураган» сорвали ротацию украинских сил на купянском направлении.

    16 ноября 2025, 23:14 • Новости дня
    Российские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить средствами ПВО.

    Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.

    По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».

    О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.

    Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».

    Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    16 ноября 2025, 18:06 • Новости дня
    Над тремя регионами России за три часа сбили 16 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов над Курской, Брянской и Белгородской областями были уничтожены 16 украинских беспилотников, больше всего – над Курской.

    Системы противовоздушной обороны с 14.00 до 17.00 по московскому времени сбили 16 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Министерство обороны России уточнило, что семь из них были уничтожены над Курской областью, пять – над Брянской областью и четыре – над Белгородской областью.

    Данных о пострадавших или разрушениях в результате инцидентов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа за шесть часов. Беспилотники направлялись в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

    Силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. Силы ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

    16 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером 16 ноября на юге Украины прогремел взрыв в Одессе, при этом в нескольких областях региона была объявлена воздушная тревога.

    Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, о чем сообщает издание «Общественное. Новости», передает ТАСС. Согласно информации официального ресурса системы оповещения, в Одесской области введена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Кипер сообщил о пожарах на объектах энергетики в Одесской области на юге Украины.

    16 ноября 2025, 20:43 • Новости дня
    ПВО России за три часа уничтожили пять украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами.

    Средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, передает РИА «Новости». В официальном сообщении Минобороны отмечается, что атаки были отражены с семнадцати до двадцати часов по московскому времени.

    Как заявили в министерстве, БПЛА были перехвачены в период с 17.00 мск до 20.00 мск: по два БПЛА – над территориями Курской и Брянской областей, один БПЛА – над территорией Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа за шесть часов. Еще 16 украинских беспилотников были уничтожены в течение трех часов над Курской, Брянской и Белгородской областями.

    16 ноября 2025, 20:17 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотников на Грайворонский и Борисовский округа Белгородской области пострадали двое мирных жителей, повреждены десятки жилых домов и несколько предприятий.

    В результате серии атак ВСУ на Белгородскую область двое мирных жителей получили ранения, передает ТАСС. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Грайворонском округе селе Новостроевка-Первая дрон атаковал грузовик, в результате чего мужчина получил осколочные ранения груди, головы, плеча и бедра. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

    Еще один мирный житель пострадал в поселке Борисовка после удара дрона по коммерческому объекту – у мужчины диагностирована баротравма, он также продолжит лечение в амбулаторных условиях.

    В городе Грайворон в результате атаки беспилотника были повреждены два легковых автомобиля. В Борисовке из-за детонации дрона пострадали фасад и остекление административного здания.

    Село Графовка Шебекинского округа подверглось обстрелу и атаке дрона: в трех социальных объектах и восьми многоквартирных домах разбиты окна и повреждены фасады. Также выбиты стекла, разрушены кровли и заборы в 33 частных домах и четырех надворных постройках.

    В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, из-за чего оказались повреждены гараж и два транспортных средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области днем 14 ноября пострадали шесть человек. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.


    17 ноября 2025, 09:56 • Новости дня
    Мобилизованных в ВСУ начали привязывать скотчем в автобусах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованных в Вооруженные силы Украины привязывают скотчем в автобусах, чтобы они не сбежали по пути следования на фронт, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, мобилизованных в Вооруженные силы Украины транспортируют в автобусах, фиксируя к дверным ручкам скотчем, чтобы предотвратить побеги, передает ТАСС.

    Киселев заявил: «Из Днепропетровска у нас есть информация о том, что перевозили на трех автобусах [мобилизованных] в сторону Красноармейска. Так их там скотчем привязали к дверным ручкам, чтобы никто не сбежал. То есть вот до такой степени насильно вывозят людей. Эти вещи, они действительно чудовищны и говорят сами за себя».

    Эксперт добавил, что фиксируются многочисленные случаи дезертирства среди украинских военнослужащих, направленных на фронт. В частности, по его данным, массовое бегство наблюдается среди мобилизованных из Львовской и Черновицкой областей, которых перевозили в направлении Купянска в Харьковской области.

    Киселев отметил, что согласно поступающей информации, по пути сбежало более ста военнослужащих, когда они узнали о месте назначения, и охарактеризовал происходящее как явный показатель страха среди мобилизованных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    17 ноября 2025, 02:44 • Новости дня
    БПЛА 42-й дивизии России уничтожили 20 точек операторов ВСУ на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты ударных беспилотников за месяц выявили и ликвидировали десятки позиций противника вместе с оборудованием в Запорожской области.

    Около двадцати позиций операторов FPV-дронов украинских сил были ликвидированы в районе населенного пункта Работино Запорожской области, передает РИА «Новости». Командир роты с позывным «Немец» сообщил, что расчеты ударных БПЛА 42-й дивизии группировки «Днепр» в течение месяца выявляли и уничтожали замаскированные точки противника вдоль линии соприкосновения.

    Прямая речь командира: «В течение месяца наши расчеты ударных БПЛА активно выявляли и уничтожали замаскированные позиции расчетов FPV противника вдоль линии соприкосновения. В течение месяца наши расчеты уничтожили около 20 таких позиций вместе с оборудованием».

    FPV-дроны используются для передачи видео на очки виртуальной реальности операторов и широко применяются в зоне боевых действий на Украине. Регион Запорожской области с сентября 2022 года официально включен в состав России по итогам референдума.

    На текущий момент свыше 70% региона находится под контролем России, временным административным центром выступает город Мелитополь, а город Запорожье удерживают украинские формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины недалеко от Константиновки в Донецкой народной республике.

    Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, преимущественно в Ростовской и Белгородской областях.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» ликвидировали украинских военных и технику во время попытки ротации на севере Сумской области.

    17 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Пленный из ВСУ сдался якутским снайперам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские солдаты сложили оружие и добровольно сдались якутским снайперам в районе Покровского Днепропетровской области, поняв, что у них нет возможности для отхода, рассказал пленный солдат ВСУ Антон Чернявский.

     Чернявский рассказал, что он и его товарищи попали в плен возле реки у населенного пункта Покровское, передает РИА «Новости». По его словам, группа украинских военных шла вдоль берега, когда неожиданно встретила якутских снайперов, укрытых в лесопосадке. Чернявский заявил: «Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: «Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся». Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли». Снайперы, по рассказу пленного, наблюдали из лесопосадки, расположенной вдоль реки, откуда и произошел контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер-доброволец уничтожил цель на расстоянии более двух километров во время спецоперации на Украине. Группа Героя России снайпера Ярого с начала спецоперации поразила более 2,5 тыс. целей. Снайпер Вооруженных сил России за один выход уничтожил свыше 30 коптеров «Баба-Яга».

    17 ноября 2025, 09:54 • Новости дня
    Пушилин заявил о попытках ВСУ вырваться из Димитрова

    Глава ДНР Пушилин заявил о попытках ВСУ выбраться из Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Димитрова (украинское название – Мирноград) продолжаются попытки украинских военных покинуть город, при этом все пути выхода находятся под огневым контролем российских подразделений, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, украинские военные предпринимают попытки вырваться из Димитрова, однако все тропы, по которым они пытаются покинуть город, находятся под огневым контролем российских подразделений, передает ТАСС.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что ситуация в Димитрове осложнена тем, что остаются определенные тропы, используемые украинскими военными. Однако он подчеркнул, что все направления выхода контролируются огнем российских сил, что исключает успешный прорыв, передает РИА «Новости».

    Кроме того, глава ДНР сообщил, что в городе началась планомерная зачистка многоэтажной застройки, где, по его словам, противник пытается держаться дольше всего.

    Ранее 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен в районе Димитрова, что стало самой массовой сдачей с момента освобождения Мариуполя.

    Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.

    Несколько групп ВСУ в лесополосах под Димитровом лишились снабжения.

    17 ноября 2025, 04:26 • Новости дня
    В Ульяновской области отразили атаку дронов на подстанцию

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вешкаймском районе Ульяновской области была пресечена атака беспилотников на подстанцию, при этом электроснабжение продолжает работать в обычном режиме.

    Губернатор Алексей Русских сообщил о отраженной атаке вражеских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе, передает РИА «Новости». Жертв и пострадавших в результате удара нет

    На месте падения обломков дронов работают спецслужбы, проводится обследование территории. Нарушений в электроснабжении не выявлено, снабжение населенных пунктов продолжается без перебоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников. За три часа средства ПВО России уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами.

    В результате удара беспилотника по коммерческому объекту в поселке Борисовка Белгородской области пострадала женщина.

