Представители ФРГ не допустили российские СМИ на встречу Мерца с прессой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Представители немецкой делегации на саммите лидеров G20 в Йоханнесбурге в ЮАР отказали во входе журналистам из России и других стран на пресс-конференцию канцлера Фридриха Мерца. Один из членов немецкой делегации на вопрос журналиста РИА «Новости» прямо заявил: «Допускаются только немецкие журналисты».

В результате ряд СМИ, включая корреспондентов из России, не получили возможности присутствовать на мероприятии и задавать вопросы немецкому канцлеру. Пресс-конференция прошла в закрытом режиме только для представителей прессы ФРГ.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф покинул зал саммита G20 в Йоханнесбурге перед своим выступлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия возглавила антироссийский альянс.

Только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства под руководством Фридриха Мерца.



