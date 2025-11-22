Немецкие чиновники не пустили российских журналистов на пресс-конференцию Мерца

  • Новость часаЛидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025»
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    24 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    22 ноября 2025, 17:58 • Новости дня

    Немецкие чиновники не пустили российских журналистов на пресс-конференцию Мерца

    Представители ФРГ не допустили российские СМИ на встречу Мерца с прессой

    Немецкие чиновники не пустили российских журналистов на пресс-конференцию Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ на пресс-конференцию канцлера Германии Фридриха Мерца на саммите G20 был разрешен только для немецких журналистов, российские и другие СМИ на встречу не допустили.

    Представители немецкой делегации на саммите лидеров G20 в Йоханнесбурге в ЮАР отказали во входе журналистам из России и других стран на пресс-конференцию канцлера Фридриха Мерца. Один из членов немецкой делегации на вопрос журналиста РИА «Новости» прямо заявил: «Допускаются только немецкие журналисты».

    В результате ряд СМИ, включая корреспондентов из России, не получили возможности присутствовать на мероприятии и задавать вопросы немецкому канцлеру. Пресс-конференция прошла в закрытом режиме только для представителей прессы ФРГ.

    Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф покинул зал саммита G20 в Йоханнесбурге перед своим выступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия возглавила антироссийский альянс.

    Только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства под руководством Фридриха Мерца.


    21 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов

    Верховный суд признал вождение после катинонов основанием для наказания

    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд России подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением – водитель лишается прав и получает крупный штраф.

    Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортными средствами после употребления катинонов, передает ТАСС. Соответствующее положение содержится в постановлении по делу Муртазаева Мурата Юсуфовича, которое дошло до высшей судебной инстанции.

    Определение и постановление судов нижней инстанции в отношении Муртазаева оставить без изменения, жалобу Муртазаева  – без удовлетворения, говорится в решении Верховного суда.

    Ранее судом первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав управления автомобилем на год и девять месяцев за вождение в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, экспертиза выявила в крови Муртазаева синтетические катиноны, признанные психотропными веществами.

    Верховный суд подчеркнул, что обнаружение катинонов в крови однозначно свидетельствует о состоянии опьянения. Таким образом, правоприменительная практика по управлению автомобилем после употребления этих веществ стала однозначной.

    Катиноны – это класс психоактивных веществ, химически близких к амфетаминам. Они действуют преимущественно как стимуляторы центральной нервной системы, вызывая повышенную активность, эйфорию, усиление энергии и, в ряде случаев, галлюцинации. Часто катиноны называют «солевыми» или «дизайнерскими наркотиками», поскольку они могут синтезироваться с изменением структуры для обхода законов о контролируемых веществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о возможности появления перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать отечественную систему учета и кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере

    СМИ: Туристы из России пожаловались на дискриминацию на итальянском лайнере

    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры из России пожаловались на адресную дискриминацию со стороны персонала круизного лайнера MSC Euribia, отправившего их в отдельный ресторан, сообщают СМИ.

    Российские туристы столкнулись с дискриминацией на круизном судне MSC Euribia во время путешествия из Дубая. Несмотря на приобретение одинаковых билетов, россиян направляли ужинать в менее комфортный ресторан с помятыми скатертями, в то время как другим гостям предоставляли доступ в роскошное заведение с бесплатными напитками, сообщает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Туристы рассказали, что оплатили недельный круиз с маршрутом Дубай – Абу Даби – Сир Бани Яс – Доха за почти 400 тыс. рублей на двоих, предусматривавший питание в ресторане. Однако, по их словам, за все время пребывания на лайнере они не встречали иностранных пассажиров в том же зале.

    В последний день круиза несколько российских пар не успели прийти на ужин в назначенное время. В результате им предложили столики в соседнем ресторане, где, как выяснилось, отдыхали в основном иностранцы, а уровень сервиса был значительно выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Тунисе задержали 11 российских туристов, которые оказались в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека.

    В Литве российским туристам запретили посещать крупнейшую усадьбу Прибалтики – Пакруойис, что было названо нарушением прав человека.

    МИД России решил обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны.

    Комментарии (18)
    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    @ Thomas Mukoya/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    Организаторы саммита лидеров G20, проходящего в Йоханнесбурге, забыли отключить звук на закрытой сессии, что вызвало замешательство у президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает РИА «Новости».

    начале мероприятия было объявлено, что в прямой эфир пойдет только вступительная речь главы Южно-Африканской Республики, остальные выступления планировалось показывать без звука и без присутствия прессы.

    Во время речи Рамафоса обратился к необходимости принятия итоговой декларации встречи и процитировал римского писателя Плиния Старшего, когда помощники сообщили ему о технической накладке. Президент ЮАР заметил: «Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», и с улыбкой продолжил разговор.

    Лишь спустя минуту организаторы вернули порядок и отключили звук трансляции, восстановив приватность обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЮАР заявили, что готовы приветствовать делегацию США на церемонии закрытия саммита G20.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по урегулированию ситуации на Украине на встрече G20.

    МИД ЮАР сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР.

    Комментарии (2)
    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    Комментарии (5)
    21 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев вместе с сыном, сестрой и сожительницей был признан участником экстремистского объединения и получил запрет на деятельность в России.

    Решение по иску Генпрокуратуры в отношении Магомеда Гаджиева огласил суд Махачкалы, передает ТАСС. Согласно официальному сообщению пресс-службы судов Дагестана, вместе с Гаджиевым участниками экстремистского объединения признали его сына, сестру и сожительницу.

    В решении суда указывается: «Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации».

    Кроме того удовлетворено требование Генпрокуратуры об изъятии активов семьи на сумму более 2 млрд рублей, в том числе 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и ряда других лиц экстремистским сообществом с обращением их имущества в доход государства.

    Гаджиев, находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений. 

    Комментарии (3)
    22 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине

    Страны G20 заявили о стремлении к справедливому миру на Украине

    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, говорится в декларации саммита лидеров G20.

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, а также разрешению конфликтов в Демократической Республике Конго, Палестине и Судане, передает ТАСС.

    «Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине», – цитирует телеканал Al Jazeera декларацию G20.

    Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.

    FT сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (11)
    21 ноября 2025, 22:37 • Новости дня
    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии Попшой объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Молдавия готовится заменить посла в России Лилиана Дария в связи с истечением срока его полномочий, заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире телеканала TV8.

    Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире телеканала TV8 о планируемом отзыве посла Лилиана Дария из России, передает ТАСС.

    Дипломат будет заменен после завершения срока своих полномочий, процедура займет некоторое время. Министр уточнил, что существует риск задержек с аккредитацией нового посла, поскольку администрация президента Майи Санду уже более года откладывает вручение верительных грамот российскому дипломату в Кишиневе.

    Попшой добавил, что кандидатура будущего посла пока не определена, однако «будет обеспечена преемственность дипломатической миссии».

    Дарий служит на посту главы дипмиссии в Москве с января 2022 года после отзыва с должности посла в Бельгии.

    Ранее бывший молдавский посол в России Андрей Негуца назвал ошибочными заявления главы МИД Молдавии о якобы «неаккредитованном» российском после Олеге Озерове.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 01:52 • Новости дня
    Шольц признал предложение Вашингтону сделки по «Северному потоку-2» в 2020 году

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году, занимая пост министра финансов Германии, предложил США сделку по газопроводу «Северный поток – 2».

    Шольц направил письмо американскому коллеге Стивену Мнучину с предложением прекратить давление на проект «Северный поток – 2» в обмен на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа и увеличение объема закупок газа у США, передает ТАСС со ссылкой на Ostsee-Zeitung.

    В ходе заседания парламентской комиссии земли Мекленбург – Передняя Померания Шольц заявил: «Письмо действительно было». Тем не менее администрация США отклонила предложение Шольца и продолжила противодействие проекту «Северный поток – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что поддержал создание фонда для «Северного потока – 2» ради защиты энергетической политики страны от вмешательства США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что оставшуюся после подрыва нитку газопровода «Северный поток» можно запустить в работу немедленно, однако поврежденные трубы со временем становятся непригодными для ремонта.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:07 • Новости дня
    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»

    Сценарист Усов скончался на 86-м году жизни

    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»
    @ t.me/UniKinoRF

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сценарист Анатолий Усов скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в пятницу.

    Информация о смерти Усова появилась в Telegram-канале организации. В сообщении говорится, что сценарист ушел из жизни накануне.

    Анатолий Усов был автором сценариев к таким известным фильмам, как «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» (1973), а также «Турындыка», «Додумался, поздравляю!», «У нас новенькая», «Примите телеграмму в долг», «Счастливая, Женька!», «Ночной экипаж», «Счастливчик», «Неизвестные страницы из жизни разведчика», «Наш человек в Сан-Ремо», «Ближний круг», «Все то, о чем мы так долго мечтали», «Тайна "Волчьей пасти"» и других.

    В Союзе кинематографистов России и Гильдии кинодраматургов выразили искренние соболезнования родным и близким сценариста. Прощание с Усовым состоится 22 ноября в 12.30 в прощальном зале при больнице имени Юдина в Москве. Похоронят знаменитого кинодраматурга в городе Жуков.

    В начале ноября в возрасте 77 лет ушла из жизни актриса, сценарист и кастинг-директор Инна Штеренгарц.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    Трамп пообещал ввести «очень мощные» санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит новые жесткие ограничительные меры против России.

    По словам Трампа, эти санкции начнут действовать в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».

    «Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», – заявил он в эфире радио Fox News.

    Ранее США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Агентство Reuters писало, что Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    Комментарии (3)
    22 ноября 2025, 11:20 • Новости дня
    Морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3

    Комбат Молот: Штурмовые группы прорвались на позиции ВСУ на БМП-3

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ совершили прорыв позиций ВСУ на бронемашинах, воспользовавшись туманом и дождем в районе Красноармейска, сообщил комбат Молот.

    Штурмовые подразделения морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота успешно прорвали линию обороны ВСУ под Красноармейском, заявил командир батальона с позывным Молот, передает РИА «Новости». Операция прошла в составе объединенной группировки войск «Центр».

    По словам командира, морпехи использовали погодные условия – сильный туман и дождь – чтобы скрыть передвижение двух БМП-3. «Прорвались на позиции противника, спешились, выбили их, закрепились и, тем самым, обеспечили проход соединения в целом и группировки», – сообщил Молот.

    В результате операции морпехам удалось занять укрепленные позиции, оттеснить военнослужащих ВСУ и обеспечить продвижение подразделений своей бригады. Это позволило российским войскам продолжить наступление в данном районе.

    Комбат Молот рассказал, что бойцы ВСУ бросают позиции, узнав о приближении морпехов 155-й бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ была отмечена Верховным главнокомандующим за мужество и героизм во время спецоперации на Украине.

    Офицерам этой бригады присвоили звание Героев Приморья посмертно.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Литва приостановила транзит грузов «ЛУКОЙЛа» в Калининград

    Железные дороги Литвы остановили перевозки грузов «ЛУКОЙЛа» транзитом

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовые перевозки российской компании в Калининградскую область приостановлены на фоне ужесточения ограничительных мер против «ЛУКОЙЛа».

    О приостановке транзита грузов российской компании в Калининградскую область сообщило государственное предприятие «Летувос гележинкеляй», передает ТАСС. В заявлении отмечается, что решение принято в связи с введением санкций США и Британии против «ЛУКОЙЛа» в октябре текущего года.

    Гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас заявил: «Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию». Приостановка затрагивает все грузы российской компании, следовавшие транзитом через Литву в российский анклав.

    В октябре власти США и Британии внесли «ЛУКОЙЛ» в санкционные списки, ограничив деятельность компании за рубежом. Введение ограничений осложнило логистические цепочки и снизило возможности выхода российского бизнеса на западные рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сеть Teboil, которая принадлежит «ЛУКОЙЛу» с 2005 года, начала закрывать около 400 автозаправок в Финляндии после завершения продаж топлива.

    Новые санкции США и западных стран не оказали влияния на российскую нефтедобычу. Крупнейшие нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Мерц обсудил по телефону с Трампом инициативу США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал первым европейским лидером, поговорившим с Дональдом Трампом о плане США по Украине, сообщила газета Bild.

    Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить детали нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус охарактеризовал диалог как «доверительный и обстоятельный» и отметил, что «дальнейшие шаги на уровне советников были согласованы с Трампом», передает ТАСС.

    Корнелиус также сообщил, что Мерц в ближайшее время проинформирует европейских партнеров о содержании разговора. По информации телеканала NTV, главы государств Европы планируют обсудить инициативу США уже на саммите G20 в Йоханнесбурге на выходных.

    Gazeta Bild ранее уведомила, что правительство Мерца обеспокоено американским планом и уже рассматривает дипломатические мероприятия для противодействия. Ссылаясь на источники, издание отмечает стремление Берлина повлиять на Киев, чтобы тот не поддавался давлению Вашингтона, а также на необходимость продвижения позиции ЕС в переговорах с американской администрацией.

    По данным западных СМИ, суть обсуждаемого плана США заключается в признании Крыма, Донбасса и других территорий российскими в обмен на гарантии безопасности Киеву. В районах, которые украинские войска покинут, предлагается создать демилитаризованную зону.

    Ранее Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Страмер заявили, что любые соглашения, затрагивающие европейские государства, ЕС и НАТО, должны получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении обсудить на саммите G20 предложения США по урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    РАН заявила о проекте переброски воды из северных рек в Донбасс

    В РАН сообщили о планах переброски воды из северных рек в Донбасс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обсуждение строительства трубопровода из Печоры и Северной Двины для поставки воды в Донбасс запланировано РАН на декабрь, срок реализации оценивают до семи лет, сообщил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

    Обсуждение проекта переброски воды по трубопроводу из рек Печора и Северная Двина в Донбасс состоится 2 декабря на заседании отделения наук о Земле. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью ТАСС подчеркнул, что 22 октября эта тема уже рассматривалась на заседании научного совета «Водные ресурсы суши» РАН.

    По словам Данилова-Данильяна, есть уверенность в поддержке коллег из отделения наук о Земле. Он отметил, что при одобрении отделения проект будет вынесен на президиум РАН.

    Ученый сообщил, что существуют различные варианты использования современных технологий для прокачки воды по полимерным и композитным трубам. Предлагается направить трубопровод через Каму и Волгу, далее по каналу Волго-Дон – 2, в Приазовье. В качестве источника энергии предлагают использовать газогенераторы «Газпрома». Ученый оценил срок строительства в пять – семь лет.

    Он также отметил, что новая технология фактически гарантирует отсутствие фильтрации воды.

    «Если забрать часть теплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева», - считает член-корреспондент РАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал строительство дополнительной нитки водовода для повышения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает только половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, российские реки становятся важным геополитическим преимуществом для страны.

    Комментарии (6)
    Главное
    Китай напомнил Японии об особых правах государств-основателей ООН
    Немецкие чиновники не пустили российских журналистов на пресс-конференцию Мерца
    Грузия заявила о безвыходной ситуации Украины
    Захарова заявила о героизации Западом убийц русских
    У экс-футболиста сборной России Алдонина нашли тяжелое заболевание
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации