Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.24 комментария
Немецкие чиновники не пустили российских журналистов на пресс-конференцию Мерца
Представители ФРГ не допустили российские СМИ на встречу Мерца с прессой
Доступ на пресс-конференцию канцлера Германии Фридриха Мерца на саммите G20 был разрешен только для немецких журналистов, российские и другие СМИ на встречу не допустили.
Представители немецкой делегации на саммите лидеров G20 в Йоханнесбурге в ЮАР отказали во входе журналистам из России и других стран на пресс-конференцию канцлера Фридриха Мерца. Один из членов немецкой делегации на вопрос журналиста РИА «Новости» прямо заявил: «Допускаются только немецкие журналисты».
В результате ряд СМИ, включая корреспондентов из России, не получили возможности присутствовать на мероприятии и задавать вопросы немецкому канцлеру. Пресс-конференция прошла в закрытом режиме только для представителей прессы ФРГ.
Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф покинул зал саммита G20 в Йоханнесбурге перед своим выступлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия возглавила антироссийский альянс.
Только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства под руководством Фридриха Мерца.