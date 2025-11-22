Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.18 комментариев
Орбан заявил об историческом выборе Европы из-за Украины
Европе предстоит принять решение между поддержкой мирных предложений Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине и риском военного столкновения с Россией, заявил в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Европа оказалась на историческом перепутье в связи с конфликтом на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в публикации на своей странице в соцсети X, пишет РИА «Новости» . По мнению Орбана, сейчас европейские лидеры должны выбрать между поддержкой мирной инициативы президента США Дональда Трампа либо риском втянуться в прямое столкновение с Россией.
Орбан подчеркнул, что роль Трампа в поиске мирных решений ключевая, и отметил, что Трамп не оставил попыток установить мир на Украине. Премьер-министр уверен, что Европа оказалась у поворотного момента своей истории из-за нынешнего кризиса.
По словам венгерского премьера, первый путь для Европы – поддержать инициативу Трампа, «выйти из тупика» и объединиться ради мира. Второй путь, как считает Орбан, это прямое движение к военному конфликту с Россией, если европейские лидеры продолжат материально и технически помогать Украине без участия США.
Он добавил, что Европа слишком хорошо знает, к чему приводит подобное развитие событий, а итог всегда оказывается трагическим для континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отказаться от финансирования Украины и поддержать мирный план США.
Он также подчеркнул, что продолжение поддержки Украины денежными средствами нецелесообразно.
Орбан заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования украинских нужд может привести к падению курса евро.