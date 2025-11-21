Орбан поддержал новый план США по миру на Украине

Премьер Венгрии Орбан поддержал мирную инициативу Трампа по Украине

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Он заявил, что мирная инициатива Дональда Трампа обрела новый импульс. По словам Орбана, мирный план из 28 пунктов уже рассматривается на переговорах, а американская делегация находится с визитом в Киеве.

Орбан выразил уверенность, что Трамп «явно намерен положить конец российско-украинской войне», и назвал его «настоящим бунтарем», который не отступает от своих намерений.

По его мнению, Евросоюз упустил момент, пока Вашингтон ведет переговоры о мире. Он подчеркнул, что Брюссель сейчас сосредоточен на поиске дополнительного финансирования для Украины и войны.

Премьер-министр добавил, что у Венгрии есть свое мнение по этому поводу и, как он выразился, «момент истины наступил, точнее, наступил для брюссельцев».

Ранее украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа работает в активном и «агрессивном» режиме для завершения войны на Украине до конца года.

СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

По данным Politico, новый мирный план США по Украине вызвал тревогу у союзников.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас осознала отсутствие участия Евросоюза в подготовке инициативы Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила информации о готовности Киева к переговорам по предложенному плану.