Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.0 комментариев
Орбан предрек крах евро при использовании активов России
Орбан заявил о риске краха евро из-за изъятия замороженных российских активов
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что передача замороженных российских активов на финансирование Украины может привести к краху евро.
Виктор Орбан предупредил о возможном обрушении евро в случае передачи ЕС замороженных российских активов Украине, указав на риски судебных конфликтов, передает РИА «Новости».
Орбан отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена выделить еще 135 млрд евро для поддержки Киева, однако Европейский союз не располагает такими средствами.
«Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь», – заявил Орбан.
По мнению Орбана, такой шаг Евросоюза приведет к серьезным политическим последствиям для европейской валюты. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что использование российских активов несет угрозу стабильности финансовой системы всего ЕС.
Ранее глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.
Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых стала экспроприация российских активов до 2027 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что новый кредит для Киева станет обузой для будущих поколений европейцев.
Орбан также сравнил инициативу поддержки Украины с покупкой водки алкоголику.
Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.