Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

Госдума одобрила во втором чтении федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Tекст: Валерия Городецкая

Одна из ключевых поправок увеличила финансирование фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» – на эти цели предусмотрено свыше 50 млрд рублей на три года, передает ТАСС.

В блоке «Образование» дополнительно выделят 9,7 млрд рублей на социальные стипендии для 52 тыс. студентов, а также более 11 млрд рублей на работу военных учебных центров при вузах, рассказала вице-спикер Виктория Абрамченко. Дополнительные 1,5 млрд рублей направят на проведение чемпионатов по профессиональному мастерству для молодежи.

Согласно документу, ежегодно 1 млрд рублей пойдет на развитие протезно-реабилитационных центров для инвалидов и участников СВО. В рамках фонда «Круг добра» более 15 млрд рублей выделят на лечение детей с орфанными заболеваниями. Программа лекарственного обеспечения для взрослых пациентов с высокозатратными болезнями получит 35 млрд рублей в ближайшие три года. Поправка от «Единой России» добавит еще более 4 млрд рублей на лекарства в 2026 году. В итоге расходы на эти цели превысят 247 млрд рублей, обеспечив препаратами более 190 тыс. пациентов ежегодно.

На нацпроект «Молодежь и дети» дополнительно выделят 15,6 млрд рублей, еще 2,2 млрд рублей – на капремонт школ. Модернизация дорожной сети потребует 170 млрд рублей. Семьям с детьми на Дальнем Востоке расширят выплаты на ипотеку, а для арктических регионов появятся новые меры детского отдыха и оздоровления.

Расходы на развитие села увеличены на 13,5 млрд рублей и за три года составят свыше 200 млрд рублей. Кредиты аграриям вырастут на 5,7 млрд рублей, поддержка малого агробизнеса – на 7,8 млрд рублей. Развитие станкоинструментальной промышленности для ОПК, авиа- и автомобилестроения получит около 9 млрд рублей. Еще 200 млн рублей уйдут на производителей литейно-термического оборудования.

Около 50 млрд рублей направят на компенсацию лизинговым компаниям, предоставляющим скидки при покупке грузовых автомобилей. На поддержку отечественных игр и контента за три года выделят более 600 млн рублей.

Бюджет предусматривает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, достигнув 276 трлн рублей. Прогнозируемые доходы составят 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45,9 трлн рублей в 2028 году, расходы – 44,069 трлн, 46,096 трлн и 49,383 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета на три года оценивается в пределах 3,2–3,8 трлн рублей ежегодно.

Инфляция ожидается на уровне 4%. Государственный отечественный долг установлен на начало 2027 года в 37,436 трлн рублей, внешний долг – 66,8 млрд долларов. Фонд национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн рублей. Прожиточный минимум в 2026 году будет 18 939 рублей на душу населения, для трудоспособных – 20 644 рублей, для пенсионеров – 16 288 рублей, для детей – 18 371 рублей.

