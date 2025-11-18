  • Новость часаПутин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    Лукашенко попросил чиновников избавиться от «излишней советскости» в докладах
    Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть
    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге
    Ozon и Wildberries ответили на идею ограничить скидки на маркетплейсах
    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу
    Скачко оценил перспективы отставки Ермака
    Набиуллина признала перегибы в блокировке банковских счетов
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    18 ноября 2025, 14:51 • Новости дня

    Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил сформулировать обращение к правительству России в связи с планами Евросоюза по экспроприации российских активов.

    Инициатива связана с возможностью экспроприации российских активов на территории Европы. По словам Володина, обращение планируется рассмотреть на заседании нижней палаты парламента 20 ноября, сообщает ТАСС.

    Данное решение последовало после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по изъятию активов России. Она также предложила две альтернативные схемы финансирования Украины за счет займов.

    Володин заявил: «Давайте мы с вами подготовим обращение к правительству РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг. До этого времени можно будет его качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство всем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать».

    Он подчеркнул необходимость качественной подготовки документа с учетом возможных последствий для России. Решения, предложенные в обращении, будут направлены на выработку ответных шагов со стороны правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможности обращения в суд для блокировки решений европейских властей о передаче замороженных российских активов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конфискации замороженных российских активов.

    17 ноября 2025, 23:31 • Новости дня
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

    МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Покушение на высокопоставленного российского чиновника, о предотвращении которого стало известно на прошлой неделе, готовилось на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, пишет «Московский комсомолец».

    «Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

    Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

    Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

    Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

    ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.

    17 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер

    Политолог Козюлин: Франция может обогнать Британию в рейтинге недружественных правительств

    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    @ Bastien Ohier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Главные недоброжелатели России в Европе очевидны, это власти Британии и Франции, считает политолог Вадим Козюлин. По его мнению, именно они поборются в ноябре за первую строчку рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине о продаже 100 истребителей Rafale.

    «В ноябре, скорее всего, развернется настоящее соперничество между Францией и Британией за нахождение на первом месте рейтинга недружественных правительств. Заявления Парижа о намерениях передать Украине 100 единиц истребителей Rafale – это очень серьезная заявка», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Конечно, в осуществимость столь грандиозных планов, поверить достаточно трудно, однако здесь важна тенденция: Эммануэль Макрон продолжает держаться за звание главного ястреба Европы, а значит, в ближайшее время от него стоит ждать и других рискованных действий», – продолжает он.

    «В целом же идея создания такого рейтинга весьма перспективна. Он позволяет читателям увидеть, какие правительства действительно проводят недружественную политику в отношении России, а какие вынужденно следуют в русле сложившихся внешнеполитических обстоятельств», – пояснил эксперт.

    Особую ценность, по его словам, представляет ежемесячный формат публикации: «Это дает возможность отслеживать динамику изменений в политике различных государств и делать обоснованные выводы. Также принципиально важна сама формулировка – акцент на «недружественных правительствах», а не на государствах в целом».

    «Политическое руководство, например, Германии рано или поздно сменится. Но с немецким народом нам предстоит выстраивать дальнейшие отношения. Крайне важно, чтобы наши граждане не переносили негатив с конкретных политиков на всех людей западной культуры. Этот подход полностью соответствует линии, которую в последнее время последовательно проводят российские дипломаты», – резюмировал Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

    Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    17 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Рютте прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше

    Глава НАТО Рютте ждет окончательных выводов следствия о диверсии на железной дороге в Польше

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс остается в тесном контакте с польскими властями после инцидента на железной дороге, соединяющей Польшу и Украину.

    В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно, причины которого сейчас выясняются. Во время пресс-конференции в Брюсселе Рютте подчеркнул: «Мы находимся в тесном контакте с властями Польши. Однако окончательные выводы об этом инциденте должно сделать следствие», передает ТАСС.

    Напомним, машинист поезда утром 17 ноября обнаружил разрыв путей на северо-востоке Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.

    17 ноября 2025, 22:26 • Новости дня
    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну

    Глава Генштаба Польши Кукула заявил о подготовке вооруженного нападения на страну

    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Польши заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты, сообщает Rzecz Pospolita.

    О вероятности вооруженного нападения на Польшу заявил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, передает РБК.

    В эфире радиостанции Jedynka генерал высказал мнение, что «противник начал подготовку к войне» и создает в Польше обстановку для того, чтобы подорвать доверие к правительству и силовым структурам, а также условия для возможной агрессии.

    Ранее машинист поезда утром 17 ноября обнаружил разрыв путей на северо-востоке Польши.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.

    18 ноября 2025, 07:29 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов.

    Потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации на Украине достигли почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными, сообщает ТАСС. Эти данные стали известны на основании подсчетов данных Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны России.

    В 2025 году украинская армия лишилась более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли свыше 1,4 тыс. человек на всех направлениях. Российское оборонное ведомство описало значительные потери среди окруженных украинских подразделений в районах Купянска и Красноармейска. Военный эксперт указал, что массовые потери под Красноармейском связаны с неудачными попытками прорыва позиций российских войск.

    18 ноября 2025, 12:00 • Новости дня
    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу

    Политолог Минченко: Власти Украины планировали покушение на Шойгу ради медийного эффекта

    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство при выборе потенциальной жертвы теракта и диверсии исходит из стремления достичь медийного эффекта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что целью предотвращенного покушения на Троекуровском кладбище в Москве был Сергей Шойгу.

    «Украинская сторона, планируя теракты и диверсии против российских политических деятелей, руководствуется логикой, которая основывается на медийности. То есть противник стремится выбрать цель для атаки таким образом, чтобы его гибель могла иметь громкий медийный эффект», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    На этом фоне собеседник напомнил об убийстве военкора Владлена Татарского, а также покушениях на Захара Прилепина, Александра Дугина. «Наши спецслужбы смогли сорвать планы против Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище. Но сложно судить, кто еще может сейчас находится в разработке у Киева», – сказал политолог.

    Ранее газета «Московский комсомолец» выяснила, что высокопоставленным чиновником, покушение на которого готовилось на Троекуровском кладбище в Москве, является секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

    На Троекуровском кладбище похоронены отец и мать государственного деятеля – Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна. Годовщина смерти последней – 12 ноября. На этом же кладбище похоронена сестра секретаря Совбеза Лариса Шойгу, которая скончалась в 2021 году, пишет «Коммерсант».

    Напомним, о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц ФСБ сообщила в пятницу. Имя чиновника не называлось. По данным ведомства, для теракта Украина завербовала нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых супругов с наркотической зависимостью. Предполагаемый куратор – Джалолиддин Шамсов – находится на Украине. В России он объявлен в розыск за убийство и незаконный оборот оружия.

    По словам участвовавшей в подготовке покушения женщины, они с мужем действовали по заданию человека по имени Руслан, с которым познакомились в интернете. Он попросил отвезти на кладбище и оставить у одной из могил вазу с цветами. Внутри была камера и, как предположил один из подозреваемых, взрывное устройство. В качестве вознаграждения за выполнение задания им пообещали метадон. Пару задержали, когда она возвращалась домой.

    Во время следствия силовики изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Signal. Киев под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах, заявили в ЦОС ФСБ.

    Президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что правоохранителям в этой связи нужно усиливать наблюдение за местами захоронения, а также вести агентурную работу.

    18 ноября 2025, 10:17 • Новости дня
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько граждан Украины, спасенных военными России во время боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой вернуть на родину нескольких граждан Украины, сообщает ТАСС.

    По ее словам, эти люди были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий и сейчас находятся в Курске.

    «Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», – рассказала Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретаря президента России спросили об обмене пленными между Россией и Украиной.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    Ранее Татьяне Москальковой передали список политзаключенных на Украине.

    18 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железной дороге

    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности ко взрыву на железнодорожных путях, сообщает радиостанция RMF FM.

    Министр Косиняк-Камыш заявил в эфире радиостанции RMF FM, подчеркнул, что полная уверенность в виновнике появится только после поимки исполнителей. По словам Косиняка-Камыша, анализируя происшествия в Польше и Европе, «все следы ведут на восток – в Россию», передает Lenta.ru.

    Тем не менее, глава национальной обороны Польши никаких доказательств вины России не привел.

    Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.


    17 ноября 2025, 18:52 • Новости дня
    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне

    На Украине заявили о пожаре на борту турецкого судна в Одесской области после ночной атаки

    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В порту Измаил Одесской области произошел пожар на турецком судне в результате ночной атаки, пишут украинские СМИ.

    В результате атаки произошло возгорание оборудования, предназначенного для перекачки газа, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины, передает RT.

    Власти Украины сообщили, что оснований для эвакуации населения в районе порта нет.

    Ранее в госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в ночь на понедельник на объектах портовой и энергетической инфраструктуры Одесской области произошли возгорания.

    Накануне вечером произошел взрыв в Одессе. В нескольких областях Одесской области объявляли воздушную тревогу.

    18 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации

    Politico сообщила о максимальных потерях ВСУ при ротации солдат

    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
    @ Anastasiia Smolienk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины больше всего теряют своих солдат в период ротации, заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    По его словам, большинство потерь среди украинских военных приходится на периоды ротации, передает ТАСС.

    «Сейчас большинство солдат погибают во время ротации», – заявил Волошин.

    По данным Politico, одной из основных причин такого положения стал рост числа атак беспилотников по маршрутам движения военнослужащих. Из-за угрозы нападения командиры ВСУ не рискуют регулярно менять личный состав, и солдатам приходится проводить на передовой недели без ротации.

    Представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал изданию, что во время ротации автомобили подвозят военных лишь на пять-шесть километров к позициям, а затем солдаты вынуждены двигаться к окопам пешком, скрываясь от воздушной разведки и атак дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    Бойцы соединения «Северяне» ранее сорвали ротацию украинских подразделений ударами FPV-дронов в Сумской области.

    В боях с «Северянами» за сутки ВСУ потеряли более 170 человек.


    17 ноября 2025, 22:23 • Новости дня
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после его комментария относительно участия Подгорицы в механизме НАТО для помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU), сообщает Радио и телевидение Черногории.

    «Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

    Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

    Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

    При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств»

    17 ноября 2025, 18:19 • Новости дня
    В Москве за два дня оштрафовали 2,5 тыс. велокурьеров

    В Москве за два дня выявили 2,5 тыс. нарушений среди доставщиков на велосипедах и СИМ

    В Москве за два дня оштрафовали 2,5 тыс. велокурьеров
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники столичной Госавтоинспекции в ходе рейда «Велокурьер» выявили 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения среди доставщиков, использующих велосипеды, электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности.

    В сообщении ведомства говорится: «За прошедшие выходные автоинспекторами составлено 2,5 тысячи административных материалов за нарушения правил дорожного движения РФ в отношении лиц, оказывающих услуги доставки, использующих велосипеды и средства индивидуальной мобильности». В ГАИ отметили, что отмеченное количество нарушений было зафиксировано за два дня – с 15 по 16 ноября, передает ТАСС.

    Столичная Госавтоинспекция подчеркнула, что подобные проверки будут продолжены для улучшения безопасности на улицах Москвы и профилактики нарушений среди курьеров.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой ввести запрет на движение средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и электровелосипедов, по тротуарам.

    С начала сезона камеры в Москве зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.

    17 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Экс-боевика «Азова» во Львове избили собственными костылями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во Львове соседи избили бывшего боевика нацбатальона «Азов» (запрещенного в России террористической организации), который приехал туда на лечение,

    Источник уточнил: «Нацист приехал во Львов на лечение после тяжелого ранения и передвигался на костылях, что сильно раздражало соседей снизу. На очередной звук к нему в квартиру постучались разъяренные соседи и избили калеку его же костылями. Кроме того, досталось и его жене», передает РИА «Новости».

    На опубликованных видео видно, как бывший боевик пытается объяснить нападавшим, что он ветеран, однако это не остановило соседей. Представитель силовых структур добавил, что военные на Украине больше не имеют прежнего авторитета.

    Ранее полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

    18 ноября 2025, 09:46 • Новости дня
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы

    Аналитик Кошкович высмеял слова министра Швеции Розенкранц об активах России

    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович выразил недоумение позицией министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, предложившей активнее использовать замороженные российские активы.

    Слова шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о необходимости поддержки Украины и использовании замороженных российских активов вызвали удивление экспертов, передает РИА «Новости». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович опубликовал в соцсети резкую реакцию на высказывание шведского политика.

    «Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе», – написал Кошкович после выступления Розенкранц. По мнению эксперта, предложение шведского министра поддерживать Украину и использовать российские активы вызывает вопросы относительно ее компетентности.

    Ранее глава Еврокомиссии направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя вариантами финансирования Украины на основе займов.

    Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен с покупкой водки алкоголику.

    17 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Мантуров рассказал о помощи ИИ летчикам Су-57 в зоне СВО

    Мантуров заявил об активном применении ИИ на Су-57 в зоне СВО

    Мантуров рассказал о помощи ИИ летчикам Су-57 в зоне СВО
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время выставки Dubai Airshow 2025 представители России рассказали о ключевых технологиях искусственного интеллекта в работе истребителя Су-57.

    Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью работы истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции, передает ТАСС.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow 2025 отметил: «Я лишний раз сегодня задал вопрос нашему шеф-пилоту Су-57 относительно того, насколько эффективно применяется искусственный интеллект в работе пилота... Искусственный интеллект, конечно, сегодня является уже неотъемлемой его частью».

    По словам Мантурова, технологии искусственного интеллекта позволяют летчикам быстрее принимать решения и оперативно управлять и самолетом, и средствами поражения. Он также подчеркнул, что ИИ активно участвует во взаимодействии с пилотом даже в демонстрационных полетах на выставке в Дубае.

    Импортозамещенные российские вертолеты «Ансат» и Ка-32 востребованы на международном рынке, заявил Мантуров. «Это активно сегодня востребовано на рынке, особенно импортозамещенные версии, когда мы ни от кого не зависим, мы их можем в любые страны поставлять без каких-либо ограничений», – подчеркнул он.

    На выставке Ростех впервые за рубежом представил новую версию «Ансата» с российскими двигателями ВК-650В и обновленными системами, а Ка-32А11М показал улучшенную систему пожаротушения и способен перевозить до 4 тыс. литров воды и 400 литров пены.

    Россия получила заказы на производство космических двигателей для зарубежных покупателей. Мантуров отметил, что интерес к этому сегменту связан с большими возможностями российских разработок, в частности двигателей РД-171, РД-181 и РД-180, которые уже поставляются за границу. Россия продолжает работы по многоразовым ракетам и планирует развивать свою долю на глобальном космическом рынке, добавил первый вице-премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские самолеты МС-21 и SJ-100 были продемонстрированы на выставке Dubai Airshow 2025.

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян лично посетил российский павильон площадью почти 5 тыс. кв. метров на этом мероприятии.

    На международном авиасалоне в Дубае впервые показали многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, который участвует в летной программе. В рамках выставки будут проходить переговоры о возможных поставках Су-57 зарубежным заказчикам с демонстрационными полетами.


    Российские войска освободили днепропетровскую Нечаевку
    Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    Стало известно о нехватке у Британии кораблей для сопровождения авианосца
    CNN: Наземная операция США в Венесуэле повторит провал десанта на Кубе
    Кустурица рассказал о планах экранизировать операцию «Поток»
    Эксперт оценил идею «сбора совести» для алкогольных и табачных компаний

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
