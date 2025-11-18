Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициатива связана с возможностью экспроприации российских активов на территории Европы. По словам Володина, обращение планируется рассмотреть на заседании нижней палаты парламента 20 ноября, сообщает ТАСС.

Данное решение последовало после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по изъятию активов России. Она также предложила две альтернативные схемы финансирования Украины за счет займов.

Володин заявил: «Давайте мы с вами подготовим обращение к правительству РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг. До этого времени можно будет его качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство всем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать».

Он подчеркнул необходимость качественной подготовки документа с учетом возможных последствий для России. Решения, предложенные в обращении, будут направлены на выработку ответных шагов со стороны правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможности обращения в суд для блокировки решений европейских властей о передаче замороженных российских активов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конфискации замороженных российских активов.