В МЭР допустили влияние ограничений скидок на маркетплейсах на весь ретейл

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, любые меры должны анализироваться комплексно, чтобы оценить их воздействие на общую ценовую политику и избежать переноса дополнительных издержек на покупателей, передает ТАСС.

«Если мы говорим про внедрение тех или иных ограничений по скидкам, по реализуемым программам, то тогда нужно понимать, что рассматривать их нужно комплексно, с точки зрения влияния на весь ретейл в принципе. А последствия надо прогнозировать, максимально учитывая конечное влияние на ценовую политику продавцов, чтобы не создать риски перекладывания этих издержек в финальную сумму для покупателей», – подчеркнул Волошин, добавив, что спешить с решениями не стоит.

Также он напомнил, что в действующей редакции закона о платформенной экономике правительство уже обладает правом устанавливать необходимые требования к цене товаров на электронных площадках. Представитель Минэкономразвития сообщил, что министерство готово обсуждать этот вопрос с Центральным банком и банковским сектором.

Волошин заверил, что для поиска сбалансированных решений уже существуют площадки Госдумы и механизмы саморегулирования, в том числе в рамках межведомственной рабочей группы под руководством Максима Орешкина.

Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции. Банк России начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.