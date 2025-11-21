Операторы связи пожаловались на скидки «Билайна»

«Мегафон», МТС и Т2 обвинили «Билайн» в недобросовестной конкуренции из-за скидок

Tекст: Дарья Григоренко

Мобильные операторы «Мегафон», МТС и Т2 обратились с коллективным письмом к руководству «Вымпелкома» – компании, работающей под брендом «Билайн». В письме операторы выразили недовольство новыми акциями конкурента, подчеркнув, что те «направлены на причинение убытков» другим участникам рынка. В Т2 подтвердили отправку обращения, пишет «Коммерсантъ».

В середине ноября «Вымпелком» объявил абонентам, что при переносе номера им предоставляется бессрочная скидка 50% на услуги связи. К тому же на счет телефона будет зачисляться 50 копеек при каждой полной минуте входящего вызова с номеров других операторов.

«Мегафон», МТС и Т2 настаивают на немедленном прекращении такой маркетинговой программы. В противном случае они грозят обратиться в суд с исками о возмещении убытков, а также подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием признать действия «Вымпелкома» недобросовестной конкуренцией.

В своем обращении операторы напомнили, что ФАС уже принимала решения по похожим делам. В антимонопольной службе газете пояснили, что в случае поступления жалобы действия «Вымпелкома» будут рассмотрены на соответствие закону, а при необходимости будут приняты меры антимонопольного реагирования.

В «Вымпелкоме» заявили изданию, что акция будет продолжаться, ведь она основана на «зарекомендовавших себя практиках». В компании также привели пример, что подобные методы давно используются в банковской сфере в виде кешбэка.

Ранее сообщалось, что спор оператора сотовой связи МТС и Федеральной антимонопольной службы по измененным тарифам на услуги был урегулирован.

В июле Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС обязать МТС компенсировать 3 млрд рублей государству за рост тарифов для абонентов.