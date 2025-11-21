Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Операторы связи пожаловались на скидки «Билайна»
«Мегафон», МТС и Т2 обвинили «Билайн» в недобросовестной конкуренции из-за скидок
Три оператора связи потребовали от «Билайна» немедленно прекратить акцию с бессрочной скидкой 50% и начислениями за минуты разговоров при переходе к нему.
Мобильные операторы «Мегафон», МТС и Т2 обратились с коллективным письмом к руководству «Вымпелкома» – компании, работающей под брендом «Билайн». В письме операторы выразили недовольство новыми акциями конкурента, подчеркнув, что те «направлены на причинение убытков» другим участникам рынка. В Т2 подтвердили отправку обращения, пишет «Коммерсантъ».
В середине ноября «Вымпелком» объявил абонентам, что при переносе номера им предоставляется бессрочная скидка 50% на услуги связи. К тому же на счет телефона будет зачисляться 50 копеек при каждой полной минуте входящего вызова с номеров других операторов.
«Мегафон», МТС и Т2 настаивают на немедленном прекращении такой маркетинговой программы. В противном случае они грозят обратиться в суд с исками о возмещении убытков, а также подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием признать действия «Вымпелкома» недобросовестной конкуренцией.
В своем обращении операторы напомнили, что ФАС уже принимала решения по похожим делам. В антимонопольной службе газете пояснили, что в случае поступления жалобы действия «Вымпелкома» будут рассмотрены на соответствие закону, а при необходимости будут приняты меры антимонопольного реагирования.
В «Вымпелкоме» заявили изданию, что акция будет продолжаться, ведь она основана на «зарекомендовавших себя практиках». В компании также привели пример, что подобные методы давно используются в банковской сфере в виде кешбэка.
Ранее сообщалось, что спор оператора сотовой связи МТС и Федеральной антимонопольной службы по измененным тарифам на услуги был урегулирован.
В июле Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС обязать МТС компенсировать 3 млрд рублей государству за рост тарифов для абонентов.