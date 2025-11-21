В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА ранены два человека

Tекст: Вера Басилая

В результате падения обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани два человека получили ранения, они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Кроме того, повреждены дома по семи адресам – нарушена целостность крыш, оконных и дверных конструкций. На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных и специальных служб.

Местные власти пообещали оказать помощь пострадавшим жителям в восстановлении имущества. Оперативный штаб держит развитие ситуации на контроле.

Ранее силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над разными регионами России за ночь, два БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.

Два человека получили ранения в Новой Каховке после атаки дрона ВСУ.

В Рязанской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, никто не пострадал.