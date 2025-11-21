Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
Силы ПВО за ночь перехватили 33 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны России.
Силы ПВО России уничтожили за ночь 33 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС. В Минобороны сообщили: «В течение прошедшей ночи в период с 23:00 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».
По данным ведомства, по семь беспилотников были сбиты над Смоленской и Ростовской областями, шесть – над Белгородской областью, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над Крымом. Еще по два БПЛА сбили над Воронежской областью и Краснодарским краем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за одну ночь нейтрализовали 216 украинских беспилотников. В результате атаки дронов на Новороссийск пострадали члены экипажа гражданского судна. Город Геленджик также подвергся атаке беспилотников.