Силы ПВО за ночь перехватили 33 украинских БПЛА над Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы ПВО России уничтожили за ночь 33 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС. В Минобороны сообщили: «В течение прошедшей ночи в период с 23:00 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

По данным ведомства, по семь беспилотников были сбиты над Смоленской и Ростовской областями, шесть – над Белгородской областью, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над Крымом. Еще по два БПЛА сбили над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за одну ночь нейтрализовали 216 украинских беспилотников. В результате атаки дронов на Новороссийск пострадали члены экипажа гражданского судна. Город Геленджик также подвергся атаке беспилотников.