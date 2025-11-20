Актер Петренко рассказал об особенной роли в «Нюренбергской истории»

Tекст: Катерина Туманова

В центре сюжета «Нюренбергской истории» – молодой офицер Игорь Волгин, отправляющийся после войны в Германию на поиски брата. Судьба приводит его к работе переводчиком на суде нацистских преступников.

По словам исполнителя одной из ролей Игоря Петренко, важным аспектом проекта стало не только отображение исторических реалий, но и попытка показать глубину переживаний советских участников процесса.

«Роль в фильме «Нюрнберг» небольшая, но для меня очень важная не только тем, что попытались создать собирательный образ русского воина-победителя, но и в целом работа над картиной позволила погрузиться в важный для истории нашей страны и всего мира эпизод – в историю главного процесса человечества», – цитирует Петренко РИА «Новости».

Сериал обращает внимание не только на юридическую сторону событий, но и на личные драмы героев, раскрывая, как происходило формирование справедливой системы ответственности за преступления войны.

Особое внимание создатели уделяют атмосфере послевоенной Европы, точности исторических деталей и внутреннему миру героев.

Петренко подчеркнул, что вырос в семье военных и потому особенно трепетно относится к подобным ролям.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны к годовщине начала Нюрнбергского процесса рассекретило особые документы. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не будет бездействовать перед проявлениями неонацизма в Европе. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что угроза неонацизма сохраняется и опасные проявления этой идеологии наблюдаются на Украине и в некоторых европейских странах. Захарова отметила невыученные уроки Второй мировой на Западе.