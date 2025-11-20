Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Актер Петренко рассказал об особенной роли в «Нюренбергской истории»
В годовщину начала Нюрнбергского процесса, 20 ноября, в московском Манеже состоялась премьера художественного сериала «Нюренбергская история», одну из ролей в котором сыграл Игорь Петренко, который признался в особом отношении к ролям военнослужащих.
В центре сюжета «Нюренбергской истории» – молодой офицер Игорь Волгин, отправляющийся после войны в Германию на поиски брата. Судьба приводит его к работе переводчиком на суде нацистских преступников.
По словам исполнителя одной из ролей Игоря Петренко, важным аспектом проекта стало не только отображение исторических реалий, но и попытка показать глубину переживаний советских участников процесса.
«Роль в фильме «Нюрнберг» небольшая, но для меня очень важная не только тем, что попытались создать собирательный образ русского воина-победителя, но и в целом работа над картиной позволила погрузиться в важный для истории нашей страны и всего мира эпизод – в историю главного процесса человечества», – цитирует Петренко РИА «Новости».
Сериал обращает внимание не только на юридическую сторону событий, но и на личные драмы героев, раскрывая, как происходило формирование справедливой системы ответственности за преступления войны.
Особое внимание создатели уделяют атмосфере послевоенной Европы, точности исторических деталей и внутреннему миру героев.
Петренко подчеркнул, что вырос в семье военных и потому особенно трепетно относится к подобным ролям.
