В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

Жителя Подмосковья арестовали за убийства и изнасилования

Tекст: Валерия Городецкая

По версии следствия, в ноябре в полицию обратились родственники двух пропавших девушек 25 и 19 лет, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Обе перестали выходить на связь после проживания в доме подозреваемого. Одна из них исчезла в июле, вторая – в октябре этого года.

В ведомстве уточнили, что третьей девушке удалось сбежать, она была обнаружена в больнице Волгоградской области. На допросе потерпевшая заявила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

По данным следствия, обвиняемый находил жертв на интернет-сервисе объявлений, представляясь в качестве нанимателя няни. Девушки приезжали к нему и затем пропадали. Две пропавших до сих пор не найдены.

Следствие также выяснило, что мужчина подвергал свою супругу насилию и склонял ее к употреблению наркотиков.

Подозреваемый арестован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиск без вести пропавших девушек продолжается. Всех обладающих информацией просят сообщить ее в следственный отдел по Ногинску.

