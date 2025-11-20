В Минпромторге отметили рост интереса к благопристойной одежде в России

Минпромторг: Рост популярности благопристойной одежды в России связан с рядом факторов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В России растет интерес к благопристойной одежде. Это вызвано стремлением к сохранению культурных традиций и поиску национальной идентичности. Такое мнение озвучила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в рамках круглого стола международного форума «Содружество моды», передает РИА «Новости».

Чиновница отметила нынешний тренд на так называемую тихую роскошь: элегантные силуэты, гармоничные линии и внимание к деталям. По ее мнению, благопристойная одежда может быть не только актуальной, но и современной, выразительной и красивой.

Приезжева назвала благопристойную моду в стране «социальным феноменом». По ее словам, уважение, умеренность и благопристойность не ограничения, а наоборот, они являются источниками красоты, смыслов и внутренних достоинств.

